"Majitel byl na stav dřevin upozorněn již na jaře loňského roku. Vzhledem k tomu, že ve věci od té doby nikterak nekonal, byl upozorněn na začátku letošního roku a zároveň byla varována také veřejnost, jelikož panuje obava, že případné zatížení větví stromů sněhem či ledem by nemusela dřevina unést," upřesnila starostka Magdaléna Peterková.

Vlastníkem pozemku, na kterém letité lípy srdčité rostou, není město, ale Státní pozemkový úřad. Město tvrdí, že nemá žádný zákonný prostředek, jak majitele k bezodkladnému ošetření dřevin přinutit. Současně však ujišťuje, že aktuální komunikace s vlastníkem směřuje k tomu, že problém s lípami by mohl být brzy vyřešen.

„Uzavření chodníku v tomto úseku by mohlo způsobit nekontrolovatelný pohyb pěších na vozovce, který by mohl přinést více škody, než užitku,“vysvětlují úředníci.

Státní pozemkový úřad o problému ví. „Tento týden obdrželo krajské pracoviště nové podání s odkazem na dendrologický průzkum. Zadali jsme proto poptávku dodavateli na ořez, který bude proveden v následujících týdnech, tedy v období vegetačního klidu,“ potvrdila Deníku tisková mluvčí Lenka Růžková.

Podnět, kterým vlastníka českotřebovská radnice na nebezpečný stav stromů upozornila, obdržel Státní pozemkový úřad loni na jaře. „Od loňského roku byly stromy pod dohledem kompetentního pracovníka,“ ujišťuje Lenka Růžičková.

Po dotazech obyvatel, které se objevily v komentářích pod článkem na facebookovém profilu města, nakonec radnice v nebezpečném úseku umístila varování.

Podobný problém řešila předloni radnice ve Slatiňanech. Město nechalo vykácet část březového stromořadí lemujícího břeh rybníka v Nádražní ulici. Vykáceno bylo 21 stromů, břízy byly v havarijním stavu. Dřeviny byly suché, napadené dřevokaznými houbami. Chodce i řidiče, projíždějící po přilehlé komunikaci, ohrožoval pád větví. Dalších 16 nebezpečných bříz rostlo kolem rybníka u nádraží. Stejně jako v České Třebové stály stromy na pozemku, jehož vlastníkem byl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Několik let ohrožují řidiče na úzké silničce z Neratova do Lázní Bohdaneč staré stromy, které se při větru povážlivě nakláněly do vozovky. Komunikace prochází chráněnou krajinnou oblastí mezi rybníky a podél Opatovického kanálu. Předloni se do problému vložil Pardubický kraj, který silnici třetí třídy vlastní.

Opravu vozovky, jejíž součástí bude i postupné kácení stromořadí na straně Opatovického kanálu, chce kraj zařadit do plánu investic v příštím roce. Staré stromy nahradí nová zeleň, sanace dubového a lipového stromořadí se podle odhadu Správy a údržby silnic protáhne nejspíš na desítky let.