Očkovací místo bylo spuštěno 5. května. Zájemci, kteří ještě stihnou první dávku v České Třebové, budou muset za pro druhou dávku vakcíny jinam. V nabídce je ale celá řada dalších míst. Využít mohou lidé také očkovacího kamionu.

Ten od 26. srpna do 2. září navštíví celkem sedm měst v kraji, a to sice Přelouč, Starý Mateřov, Holice, Letohrad, Lanškroun, Moravská Třebová a Dlouhou Loučcku. Zájemci o očkování proti nemoci covid-19 mohou přijít vždy mezi 10 a 19 hodinou. S sebou by měli mít občanský průkaz a kartičku pojišťovny a musí být starší 18 let.

Štěpán Hubálek