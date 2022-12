Multifunkční dopravní terminál na náměstí Jana Pernera byl slavnostně otevřen před dvanácti lety. Kromě stovek cestujících se zde však začali shromažďovat i lidé bez domova. „Bezprostřední okolí nádraží se často stává útočištěm nepřizpůsobivých občanů, kteří zde proti přepravnímu řádu tráví celé hodiny, aniž by měli v plánu někam cestovat,” řekl starosta města Zdeněk Řehák. „Terminál je vstupní branou do našeho města, která utváří první dojem pro řadu návštěvníků,” upotornil.

Podle něj tyto problémy ještě narůstají v zimních měsících a chce je řešit společným postupem. To znamená, že státní policie dostane přístup ke kamerovému systému nádraží, policisté a strážníci zintenzivní hlídkovou činnost a na noc se budou zavírat posuvné dveře, které vedou z přednádraží do chodby mezi restaurací a halou. Právě zde totiž podle starosty bezdomovci nejčastěji přespávají. „Člověk tady má strach na cokoliv sáhnout, když ví, kdo tady ponocuje,” postěžovala si Jana Obrovská, která terminál využívá pravidelně.

Uzavření dveří v čase od 22.00 do 2.00 potvrdil také přednosta stanice Petr Zelený. Zároveň ale ujistil, že cestujících se opatření netýká. „Pro cestující se tím prakticky nic nemění, protože budou moci i nadále využívat hlavní vstupní dveře do haly, které stojí jen o několik metrů dále,“ uvedl Zelený. Zároveň dodal, že pro handicapované cestující zajistí bezbariérový přístup do budovy i v době uzavření bočního vstupu.

Co s kioskem?

Problémů kolem terminálu je však více. Minulý měsíc se například řešilo zdejší parkování, které je podle místních nedostačující, a lidé vyhledávají parkovací plochy na sousedních sídlištích. „Nové vedení hned zrušilo parkování pro rezidenty na sídlišti Trávník. Je super, že nemusíme platit, ale k čemu to je, když není kde parkovat?” nastínil problém Josef Malátný, který bydlí na zmiňovaném sídlišti.

V budoucnu se samospráva zaměří také na problematiku nevyužívaných objektů přednádraží. „Moderní terminál byl otevřen před 12 lety. Čas se za tu dobu ale podepsal na některých objektech, které přestaly plnit svoji původní funkci,” vysvětlil starosta Řehák.

Pro příklad uvedl řadu let nevyužívaný infokiosek před vstupem do staniční budovy. „Nepovažuji tento stav za důstojný a v nejbližší době se budeme zabývat otázkou jeho zpětného uvedení do provozu nebo odinstalováním a hledáním adekvátní náhrady,“ uvedl Řehák.

Starosta také nastínil další osud jiného nevyužívaného objektu na terminálu s podobným osudem. Tím jsou klece na kola u podchodu. Přístřešek je už delší čas uzavřen z důvodu náročné údržby. „V první fázi se pokusíme objekt nabídnout k využití firmám působícím v okolí nádraží pro jejich zaměstnance,” informoval starosta a slíbil, že město zároveň poskytne možnost úschovy kol i pro občany instalací nových stojanů na kola.