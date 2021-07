Českotřebovská textilní tradice definitivně končí. Připomínky na dlouholetou historii do dnešních dní připomínal pouze zdevastovaný areál bývalé textilní továrny Primona, ta bude ale v nejbližších týdnech zdemolována a na jejím místě mají už za dva roky stát nové bytové domy. Podle zástupce investora Pavla Rosenbauma však původním záměrem nebyla demolice, ale převládala naopak snaha budovu využít a pozemek doplnit takovými stavbami, které by na ni architektonicky navázaly.

„Bohužel však podrobný statický posudek ukázal, že nelze zachránit nejen zadní skelet, ale ani přední část původní budovy továrny. Až po finálním verdiktu statika jsme se rozhodli pro kompletně novou výstavbu. Demolice objektu je pro nás komplikací časovou i finanční, ale bohužel neexistuje jiné řešení,“ vysvětlil Deníku Rosenbaum.

Vše o osudu areálu Primony najdete zde

V prostorách areálu by tak měly vzniknout čtyři bytové domy o výšce, která odpovídá stávající budově továrny. „V každém domě bude třicet pět až čtyřicet bytů velikostí od od 2+kk do 4+kk. Horní byty budou mít terasy s nádhernými výhledy, na vybrané spodní zase budou navazovat soukromé zahrádky,“ řekl Rosenbaum. Investor také plánuje, že každý byt bude mít svůj samostatný nebytový prostor – kóji pro uložení předmětů, které do bytu nepatří.

„Pokud se podaří uskutečnit projekt v jeho plánovaném rozsahu, bude se jednat o největší bytovou výstavbu v České Třebové od zbudování místních sídlišť ve druhé polovině minulého století,“ popsal mediální asistent města Jiří Holý s tím, že Česká Třebová je připravena s investorem maximálně spolupracovat. Cílem nyní je, aby se první obyvatelé nových domů mohli stěhovat už v první polovině roku 2023.

Bydlení pro střední vrstvu i družstevní byty

Podle Rosenbauma lze při současném nárůstu cen stavebního materiálu a předpokládané inflaci finální ceny bytů jen těžko odhadnout. „Nicméně se chystáme oslovit zájemce z řad příjmové střední skupiny obyvatelstva. Rozhodující bude pro nás rozumná kvalita. Nechceme stavět levné byty a využívat laciné materiály,“ popsal vizi investora Rosenbaum.

Na druhé straně však upozornil, že je nezbytné přihlédnout k poptávce a také místním cenám. Aby byly byty dostupné, uvažují také nad tím, že část projektu bude koncipovaná jako družstevní bydlení. Tím by investor vyšel vstříc zájemcům, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou nebo nechtějí žádat o hypotéky.

Součástí studie jsou také parkovací místa, která už schválila rada města Česká Třebová. „Parkování bude jednak v suterénech bytových domů a areál bude mít dostatečné množství venkovních parkovacích míst jak pro rezidenty, tak i pro jejich návštěvy,“ vysvětlil Pavel Rosenbaum. Velikost pozemku podle něho dostatečně umožňuje komfortní řešení a zbyde také místo pro zelené plochy.