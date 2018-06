Červený kříž zve na Šmoulí den

Ústí nad Orlicí - Soutěže, zábava i opékání vuřtů, to je Šmoulí den, který na své zahradě pořádá Český červený kříž (ČČK) Ústí nad Orlicí. Uskuteční se v úterý od půl desáté do 17 hodin a v případě nepříznivého počasí se stěhuje do budovy ČČK.

dnes 07:25 SDÍLEJ:

Šmoulí den v Ústí nad Orlicí.Foto: Lukáš Prokeš

Ve čtvrtek pak ČČK pořádá tradiční odpolední výlet po okolí Ústí nad Orlicí, průvodkyní bude Zdena Urbanová. Sraz je ve 13 hodin. ČTĚTE TAKÉ: Prázdniny otevře bludiště i mamut

Autor: Iva Janoušková