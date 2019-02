Orlickoústecko – Jak informoval oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, materiální sbírka pro oblasti postižené povodní byla prodloužena do pátku.

Ve sběrném centru v Kopeckého ulici uvítají například dezinfekční a hygienické prostředky, hadry na podlahu, kbelíky, košťata, holinky, rukavice, dětské pleny nebo zdravotní materiál. Nesbírá se oblečení, nábytek, potraviny a balená voda. Do sbírky se na Orlickoústecku zapojila řada obcí, měst a místních skupin ČČK. Materiál ze sběrných míst v Ústí nad Orlicí a v Králíkách již putoval do oblastí zasažených povodněmi. „Naše pomoc směřovala do Prahy, na Jičínsko a do Hořína na Mělnicku. Další auta s materiální pomocí připravujeme," uvedl ředitel oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí Jiří Preclík. Na místech postižených povodní pomáhají také dobrovolníci z našeho okresu.