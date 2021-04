Až 88 bytových jednotek se Česká Třebová z důvodu bezpečnosti nájemníků chystá opravit.

Červeňák čekají další opravy | Foto: Město Česká Třebová

Bytový dům Červeňák, který vlastní město Česká Třebová, se už v minulých letech dočkal stavebních úprav. Konkrétně šlo o rekonstrukci krajních úseků za schodišti s výtahem. V následujících třech letech čeká bytový dům rekonstrukce pavlačí. „Dojít by mělo k sanaci vynesených betonových prvků, opravě zakrytování čel pavlačí a podhledů, výměně zábradlí a sloupů a položení dlažby. Díky tomu budou moci nájemníci pavlače bezpečně užívat,“ uvedlo vedení města na svých webových stránkách. Typický vzhled pro Červeňák zůstane zachován. Práce by měly začít během května a potrvají do podzimu. O opravy se postará městská společnost TEZA.