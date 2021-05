Ve čtvrtek odpoledne dostali hasiči hlášení o tom, že byla nedaleko rodinného domu, kde si tou dobou hrály děti, spatřena zmije.

Červená voda: Zmije bitvu s hasiči prohrála | Foto: HZS PK

Jediný jedovatý had v České republice se objevil nedaleko obydlí. „Zmije dlouhá asi půl metru chvíli s hasiči bojovala, bitvu ale prohrála,“ uvedla mluvčí hasičů. Jednotka požárníků z Králík vložila hada do prodyšného vaku a nezvaného návštěvníka odvezla mimo obec. Tam ji hasiči vypustili do volné přírody.