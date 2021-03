Červená Voda se pustí do řady investičních akcí

Červená Voda – Pořízení rekuperace (zpětné získávání tepla) a klimatizace do základní školy za více než dvacet milionů korun nebo rekonstrukce kurtů za zhruba devět milionů korun, to jsou některé z investičních akcí, do kterých se letos pustí Červená Voda.

Nová sportovní hala v Červené Vodě. | Foto: Iva Janoušková

„Čeká nás velké množství menších akcí, kanalizace, opravy cest nebo parkoviště u zdravotního střediska a tak dále. Když končí rok, s radními si říkáme, že příští rok musí být klidnější a nebudeme se pouštět do tolika akcí, ale zpomalit nejde. Máme projektové oddělení, kterému se daří investice připravovat a hlavně na ně získávat peníze z externích zdrojů. Tak se nám daří sehnat daleko víc peněz, než bylo v plánu,“ podotýká starosta obce Petr Mareš. Další etapou bude v Červené Vodě pokračovat rekonstrukce bývalého kina, která začala zhruba před třemi lety. Za pomoci dotací se podařilo rekonstruovat obchody v přízemí, letos přijde na řadu první patro: oprav se dočká schodiště, bývalé klubovny a sociální zařízení, vybudován bude výtah. Plánů mají v Červené Vodě spoustu, například uvažují o krytém bazénu, který by sloužil pro celé Králicko. Obec se rozhlíží po dotačním titulu. „Začali jsme se o to víc zajímat a shánět informace, uvidíme, zda se to povede,“ dodal tamní starosta.