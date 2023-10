V Červené Vodě na Orlickoústecku mají nové interaktivní Červenovodské muzeum paměti a přírody. Nachází se v bývalém kině. Součástí expozice v příhraniční obci jsou mimo jiné videonahrávky projektu Paměti národa, na jehož vzniku se podíleli i žáci místní základní školy. Muzeum má jedinečnou oboustrannou interaktivitu – obyvatelé Červené Vody mohou výstavu doplnit o obrazy ze života obce nebo vzpomínky.

Červená Voda otevřela unikátní interaktivní muzeum. | Foto: Obec Červená Voda

Červenovodské muzeum paměti a přírody je moderním expozičním prostorem, který návštěvníky zavede nejen do historie místa a proměn života v obci v průběhu času, ale také do přírodních krás příhraniční oblasti. Díky modernímu multimediálnímu vybavení však muzeum nabídne prostor i pro další výstavy, workshopy, přednášky a komunikaci širšího spektra témat, která se v průběhu měsíců budou pravidelně obměňovat.

"Naším záměrem bylo vybudovat více než jen klasické muzeum,” uvedl starosta Červené Vody Petr Mareš. Nechce, aby se muzeum stalo zamrzlým skanzenem, proto má výstava jedinečnou oboustrannou interaktivitu. "Obyvatelé Červené Vody mají možnost doplňovat výstavu o obrazy ze života obce nebo vzpomínky na své předky,”dodal Vojtěch Dudek, jeden ze spoluautorů interaktivní expozice.

V minimuzeu chtějí představit tváře lidí, kteří v Červené Vodě působili. "Chceme tím připomínat, že právě naši předchůdci jsou ti, kteří naši obec spoluvytvářeli a díky nimž je obec taková, jakou ji známe. Život v obci nedělají investice, ale lidé,” vysvětlil Mareš. I proto vedení vesnice vyzvalo své občany, aby poskytli fotografie svých předků, kteří byli s životem v obci spojeni. Muzeum tak bude svou expozici nadále doplňovat a rozšiřovat.

Návštěvníci mohou usednout do polstrovaných oken a začíst se do některé z mnoha tematických knih. Školní třídy se mohou ponořit do objevování historie lokality i místní přírody. Rodiče si se svými dětmi mohou zahrát unikátní hry. A turisté se mohou zaposlouchat do příběhů pamětníků a nahlédnout do historie pomocí fotografií i vizuálních projekcí.