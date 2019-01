Napsali jste nám

Mikuláš na Zámečku v Rudolticích. | Foto: Krasava Šerkopová

Rudoltice – Kdo z dětí neumí básničku a zlobí, neměl by první sobotu v prosinci chodit v Rudolticích na Zámeček. Mohlo by se mu stát, že by ho ve sklepení čerti hodili do pytle.

V této předvánoční době se i letos mohli zájemci, kteří s dětmi sešli do sklepení, ocitnout v „pekle" s čerty a čerticí. Děti byly zapsány do „pekelné knihy hříchů" a až když řekly básničku nebo říkanku a slíbily, že už zlobit nebudou, byly čerty propuštěny. V jedné z místností v přízemí pak dostaly děti od Mikuláše s andělem sladkou odměnu. Zážitky měly silné a opravdu upřímně při pohledu na několik čertů v setmělém sklepení rády slibovaly, že už budou hodné. Říci básničku také nebyl při pohledu na řádící čerty lehký úkol, většině se to však úspěšně podařilo a mohly si jít pro odměnu.

Několik větších „hříšníků" čerti opravdu hodili do pytle a odnesli do zadního sklepení a až když slíbili napravení hříchů, tak byli propuštěni. Pohled na čerty v rozsáhlém sklepním sále osvětleném svíčkami, loučemi a červeným světlem zapůsobil podle zaslechnutých poznámek i na dospělé a dá se říci, že všichni, kteří se přišli podívat – a jen dětí registrovaných v „pekelné knize" bylo přes 40 – si odpoledne s čerty na Zámečku a občerstvením v kavárně užili a už se prý těší na příště. Provozovatelé kavárny, kteří tuto akci pořádali, také společně s čerty jistě do příště vymyslí ještě vylepšení. Více fotek je na www.novyzamek.cz. Přejeme všem krásné Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce a těšíme se na všechny, kteří se opět zúčastní dalších připravovaných akcí nebo přijdou na prohlídku.

Všichni provozovatelé i majitelé Zámečku