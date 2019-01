Dolní Dobrouč - Stisknout tlačítko a tiše pozorovat, jak se vířivka plná teplé vody automaticky otevírá… Scéna z filmu? Sen? V realitu ho proměnila firma USSPA z Dolní Dobrouče a za technologii automatického zakrývání termálních bazénů získala v Chicagu ocenění Good Design v podobě velkého černého bodu.

Černý puntík není trest, ale odměna za design. | Foto: archiv společnosti

Patentovaný kryt firma vyvíjela více než osm let a na kontě už má, spolu s americkým oceněním, celkem tři světová uznání. Boduje, kde se objeví, a to ho firma původně vyvíjela jen jako atrakci. „Kryt na termální bazén, co lidem evokuje střechu kabrioletu. Zakrytí bazénu jedním stiskem tlačítka lidi ale tak ohromovalo, že se z něj brzy stal žádaný doplněk,“ řekla spolumajitelka rodinné firmy USSPA Kateřina Kadlecová.

Černý puntík firma získala už podruhé první vloni za model vířivky. Nově oceněný kryt už vloni získal cenu Red Dot v německém Essenu i cenu Innovation Trophy ve francouzském Lyonu.