Kocour Ragnar je v útulku v Lanškrouně už od léta. Hledá nový domov. Roční zvíře se do útulku Pet Heroes v Lanškrouně dostalo s poraněnou packou. Ta se mu ale už zahojila a kocour je úplně zdravý. Nový domov ale vyhlíží marně, brzy bude v útulku už čtyři měsíce.

Kocour Ragnar čeká v lanškrounském útulku na nový domov. | Foto: Petr Heroes Lanškroun

„Ragnar by se skvěle hodil do rodinného domku se zahradou, na které by mohl bezpečně dovádět. Určitě to není kocour čistě do bytu, je to svobodná duše, takže život mazlivého povaleče není pro něj. Lidi ale svým způsobem rád má, jen potřebuje pochopení a přístup i ven,“ vysvětlila vedoucí lanškrounského útulku Renata Kristková.

Ragnar se podle ní nemůže dočkat, až si ho k sobě vezme někdo, u koho bude moct být doma, mít plnou misku a vypravovat se za venkovním dobrodružstvím. "Za odměnu bude dům chránit před hlodavci,“ dodala Kristková. Více o kocourkovi najdete ZDE.

Myslíte, že by k vám Ragnar zapadl? Ozvěte se útulku na číslo 724 813 222 nebo pište na e-mail renata@petheroes.cz.