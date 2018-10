Ceny kaprů půjdou o pět korun nahoru

Pardubický kraj - Nebývalé sucho letošního roku zavinilo růst cen kaprů na vánoční stůl. Rybáři měli zvýšené náklady s okysličováním vody, přikrmováním a nevyhnuli se ani úhynům ryb.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Marie Břeňová

Zhruba o pětikorunu, tedy o šest procent, půjdou letos nahoru ceny kaprů. Výlovy teprve začínají, ale už teď je jasné, že letošní sezona bude pro rybáře slabší.

„Kvůli suchu jsme přišli o 25 až 30 procent vody v rybnících. K tomu vládly vysoké teploty, což ztížilo možnost přikrmování ryb. Zápasili jsme s nedostatkem kyslíku, museli jsme používat aerační techniku. Nevyhnuli jsme se, i když jen v řádu jednotek procent, ani úhynům ryb, což v součtu letos výrazně navýšilo naše náklady na chov ryb,“ řekl například Radek Holcman z Rybářství Litomyšl, jednoho z největších producentů kaprů v kraji.

Skutečnost se sice ukáže až za měsíc, kdy začnou výlovy velkých rybníků, ale už teď je podle něj pravděpodobné zvýšení cen ryb zhruba o pětikorunu za kilogram. O podobném zdražení mluví i další rybáři.

Ryb bude navíc méně než v minulých letech.

Asi největší tragédie tohoto druhu postihla rybník Rosnička u Svitav. Zde kvůli vedrům na počátku srpna uhynuly všechny ryby, bylo jich asi devět tun.

Termíny výlovů

Bílý Kůň

Luže, 20.10.



Pastvisko

Proseč, 27.10.



Bohdanečský rybník

L. Bohdaneč, 28.10.



Brdo

Luže, 3.11.



Čermenský rybník

Dolní Čermná, 10.11.



Vidlák

Opatov, 7.12.

Na problematickou sezonu kvůli vedrům a suchu si stěžují rybáři všeobecně.

„Největší starosti ohledně nedostatku vody a letních vysokých teplot jsme měli u menších rybníků s plůdkovou či násadovou obsádkou, kde nám přítok do rybníků částečně či úplně vyschl,“ uvedl Tomáš Plundra ze stejnojmenného rybářství sídlícího v Dlouhoňovicích na Orlickústecku.

Také Plundra předpovídá mírné zdražení cen ryb. Do vyšších cen zasáhla vedle sucha i dražší pšenice, narostly i ceny dalších obilovin a energií. Rybářské sdružení ČR už přišlo s informací, že výběrový kapr s váhou nad 2,5 kilogramu bude dokonce nedostatkovým zbožím. Souvisí to se ztíženou možností ryby dokrmovat, v horkém počasí by se začaly kvůli vyšší spotřebě kyslíku dusit.

„Přesná ani přibližná čísla ještě v tuto chvíli nemáme, nicméně předpokládáme, že při letošním výlovu tržních ryb bude produkce určitě mnohem nižší, než byla ta loňská,“ řekl Deníku ředitel Rybářského sdružení ČR Michal Kratochvíl.

Problém malých rybníků

Právě malé rybníky zápasily s nedostatkem vody a vedry nejvíc, ale nevyhnulo se to ani velkým rybníkům. Příkladem je Velké Dářko těsně za hranicemi našeho kraje u Žďáru nad Sázavou, které je na poloviční kubatuře proti normálnímu objemu vody. Rybáři proto mají problémy se sádkováním a s tím, aby ryby vydržely do Vánoc.

„Předběžně odhadujeme, že cena půjde nahoru maximálně o pět korun, kilo kapra bude tedy stát maximálně 85 korun. Loni to bylo 80 korun. Produkce ryb bude o něco nižší, ale není to nijak dramatické,“ upřesnil Pavel Nechvátal z Rybářství Nechvátal.

Ceny zvýšili už třeboňští rybáři, kteří do značné míry udávají ceny konkurentů. Právě tento víkend je výlov Rožmberka, kam každoročně míří desetitisíce lidí. Na hrázi při podzimních výlovech prodávají jak kapra první třídy, tak výběrového za jednotnou cenu 85 korun. Ceny na sádkách i prodejnách třeboňští zvedli už v září.

Na základě včerejšího průzkumu Deníku lze odhadovat, že kapři budou letos stát kolem 89 - 90 korun za kilogram, tolstolobici kolem 45 korun a candáti zhruba 350 korun za kilogram. Amuři stojí kolem stovky, sumec kolem 200, štika zhruba 250 a lín kolem 150 korun za kilogram.