Mnoho lidí očekávalo, že vlivem pandemie koronaviru dojde ke zlevnění bytů. Ve většině míst ale došlo k úplnému opaku. Ceny bytů naopak stoupají a zájemců o koupi vlastního bydlení je mnohem více než nabízených bytů na trhu.

Čerstvá data serveru Annonce ukazují, že ve většině regionů je letos pro člověka s průměrným platem vlastní bydlení ještě méně dostupné než vloni. Aby si mohl člověk v Pardubickém kraji pořídit starší byt 3+1, musel by svou čistou mzdu odkládat do posledního haléře po dobu 9 let a 2 měsíců, což je o 13 měsíců déle než v roce 2019. Nejdražší jsou byty v Praze, kde by na 3+1 musel průměrný Čech vydělávat 16 let a 3 měsíce. Nejlevnější jsou byty v Ústeckém kraji, kde by stačilo šetřit jen necelých 5 let. Oproti loňsku tam ale byty zdražovaly nejrychleji v zemi, a to o celých 30 procent.

300 BYTŮ V CELÉM KRAJI

Průměrná cena metru čtverečního bytu v Pardubicích se nyní pohybuje kolem 47 tisíc. Momentálně jsou v nabídce v celém Pardubickém kraji přibližně tři stovky starších bytů a několik developerských projektů. „Ceny bytů neustále rostou, poptávka je hlavně po menších bytech o velikosti 1+kk, 1+1, 2+kk nebo 2+1,“ uvedl regionální manažer pardubické realitní kanceláře STING Michal Dvořák.

O koupi bytu mají zájem i investoři, kteří potřebují někam uložit peníze. „V březnu a dubnu se moc bytů neprodávalo. V květnu se však poptávka zvedla a za poslední tři měsíce evidujeme pětiprocentní nárůst ceny oproti březnu,“ dodal Dvořák.

Najít vlastní bydlení není vůbec jednoduché. „Byt v Pardubicích hledám intenzivně už pár měsíců. Původně jsme s přítelem chtěli najít 3+kk nebo 3+1 do tří milionů, což je teď celkem nereálné, a tak jsme naše maximum zvedli na 3,5 milionu,“ popsala své zkušenosti Karolína Chmelařová z Pardubic. Na nabídky bytů kouká v současné době každý den a nikde jich moc nepřibývá. „Když narazím na byt, co se mi líbí, tak už je většinou zarezervovaný nebo stojí čtyři miliony a víc,“ konstatovala Chmelařová.

MÁLO BYTŮ, VELKÁ POPTÁVKA

„V Chrudimi jdou ceny bytů nahoru. O jeden byt, co jsem prodával, byl takový zájem, že muselo dojít k aukci a cena bytu tak značně vzrostla oproti původní nabídce,“ řekl Pavel Melichar, ředitel realitní kanceláře RE/MAX K2 v Chrudimi. Na Chrudimsku prý nyní moc bytů na prodej není a poptávka po nich je velká.

Podobná situace je i na Svitavsku. „Každá lokalita je trochu jiná, někde ceny stoupají víc, jinde se zase mírně pozastavily. Rozhodně to nikde není tak, že by ceny bytů začaly klesat, jak se očekávalo,“ sdělil vedoucí svitavské pobočky M&M Reality Tomáš Kárský. Nejvíce stoupají ceny bytů v Litomyšli, naopak v nedaleké České Třebové na Orlickoústecku je podle Kárského růst cen nejnižší.

Zlom ve stoupajícím trendu a následný pokles cen bytů očekává Kárský až na podzim nebo na přelomu roku. „Na Orlickoústecku jdou ceny bytů stále lehce vzhůru, poptávka značně převyšuje nabídku a změnu do budoucna neočekáváme. Musela by přijít velká ekonomická krize, aby se byty začaly zlevňovat,“ vysvětlil Lubomír Doleček z orlickoústecké HESTIA Group.

CHALUPY A DOMY ZDRAŽUJÍ VÍC

Nárůst cen bytů není zdaleka tak velký jako u chalup nebo rodinných domů. „Co se týče chat a chalup, tak o ně je po pandemii zájem opravdu obrovský,“ podotkl Kárský. Pronájmy bytů si drží stejnou cenu.