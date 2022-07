Z 390 na 440 korun – to je nyní nejnižší možná cena, kterou návštěvníci zaplatí za to, aby se prošli po visutém mostě na Dolní Moravě. „Ke zdražování nás vede zvyšování nákladů, to se pochopitelně musí promítat i do ceníku atraktivit, které resort nabízí,“ uvedla Jitka Kadlčíková z marketingového týmu resortu.

Pokud si návštěvníci nechtějí k visutému mostu vyšlápnout pěšky, zaplatí ještě za lanovku. V takovém případě se pak při koupi jedné vstupenky vyšplhá cena na 890 korun za osobu. Některé turisty to ale od návštěvy neodradí, vyšší cenu naopak chápou. „Přejít visutou lávku na Dolní Moravě je událost. Píší o tom světová média, takže vyšší cena mi absolutně nevadí. Za zážitky si rád zaplatím,“ řekl ke zvýšení cen František Doležal, který se na most na Dolní Moravu vbrzku chystá.

Cenově nedostupné

Například pro část rodin s dětmi se však tento zážitek stává kvůli ceně nedostupným. „Máme malé děti, které se nahoru ještě nevyškrábou. Zaplatit za lanovku nahoru a dolů, za přechod přes visutý most se dvěma dětmi, to je pro nás absolutně finančně nedostupné,“ zmínila maminka Kateřina Nespěšná.

Zdroj: Nikola Remešová

Kolik návštěvníků přes most dosud prošlo, nechtěl marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal komentovat. „Světová média příliš nezajímá počet návštěvníků, ale spíše technické parametry a zajímavosti během stavby a provozu,“ poznamenal Drápal, podle kterého se o visutý most zajímají také zahraniční turisté. „V kempech i okolních penzionech, hotelích, chatách jsou ubytovaní Švédové, Litevci, Francouzi, Poláci, Němci a převážně samozřejmě Češi. Vše funguje výtečně,“ pochvaloval si Drápal. Turisté totiž nakupují vstupenky předem na konkrétní datum a orientační čas. „Je to jediná správná cesta, jak zájem návštěvníků organizovat,“ upozornil marketingový ředitel.

Návštěvnosti navíc rozhodně pomáhá pozornost světových médií. Například časopis Time zařadil Sky Bridge 721 na seznam padesáti nejlepších míst roku 2022, nazval ho architektonickým skvostem a fotka se objevila dokonce na titulní straně. Reportér magazínu Time vyrazil na místo osobně. „Strávili jsme společně víkend a bylo to velmi příjemné a přirozené setkání. Zažil tady krásné počasí i bouřku, kdy jsme most museli uzavřít. Proto si pobyt musel o den prodloužit a vyčkat na jasnější oblohu,“ popsal Drápal.

Tak trochu jiný zážitek z visutého mostu ochutnal také akrobatický pilot Martin Šonka, který ve svém letadle Extra 300 SR lávku podletěl. Vytvořil tím český rekord, protože šlo o vůbec první podlet mostu v České republice.

Přetížená obec?

Obec Dolní Morava se v minulých letech potýkala s obrovským přílivem turistů, kteří zatěžovali nejen místní obyvatelstvo, ale také zdejší komunikace. Problémy se však podle resortu neobjevují. „V současné době máme přes 1200 parkovacích stání, která zatím nejsou zpoplatněná,“ řekl ředitel horského resortu Martin Palán.

Zdroj: Nikola Remešová

Problém s přetížením obce je však dlouhodobý. Částečným východiskem může být chystaná kabinová lanovka, která by zde mohla stát v horizontu dvou let. „Lanovku bychom mohli provozovat už od spodní části areálu, což by znamenalo, že by denní návštěvníci nemuseli projíždět celou obcí, ale mohli by zaparkovat ve spodní části a nastoupit na lanovku,“ sdělil Drápal.

Horský resort v současné době počítá s více než tisícovkou parkovacích míst. Podle starosty Dolní Moravy Richarda Nováka však kabinová lanovka situaci rozhodně nevyřeší. „V dolní části obce se provoz zklidní až změnou struktury návštěvníků, to znamená z jednodenních na vícedenní,“ řekl Novák. Právě jednodenní návštěvníci, kteří nepřicházejí do resortu za ubytováním, ale pouze za místními atrakcemi, obec nejvíce trápí.

Technické informace



· délka mostu: 721 metrů

· výška od země: 95 metrů

· výška pylonů: 11,4 metru

· množství betonu: 1 030 m3

· průměr hlavního lana: 76 mm

· vlastní hmotnost mostu: 405 tun

· celková váha lan: 158 tun

· váha pomocných konstrukcí: 20 tun