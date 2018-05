Čekání na dotace by kluby odskákaly

Orlickoústecko - Kluby v okrese mají náhradní variantu: peníze od sponzorů.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Martin Divíšek

Udržet v chodu sportovní klub z vlastních zdrojů je nemyslitelné. Takové „hrdiny“ nenajdeme nikde, natož ve sportu. Peníze potřeba jsou. Jejich přísun od státu ale dostal červenou s vypuknutím kauzy kolem předsedy Fotbalové asociace České republiky Miroslava Pelty. Hromadná „hysterie“ ovšem nenastala.

„Nás, myšleno tedy oddíl, pozastavené dotace až tolik nezasáhly, protože my dotace z FAČR nedostáváme ve velkém rozsahu,“ řekl předseda fotbalového oddílu Jiskra Ústí nad Orlicí Roman Langer.

Být závislý jen na „drobných“ od MŠMT? To by odskákaly desítky klubů. Funkcionáři musejí hledat jiné alternativy. Jednou z nich jsou finanční prostředky od měst, ale především pak od sponzorů. „Do klubu přicházejí finance především od našich sponzorů a rovněž z reklamy. Město Ústí nad Orlicí nám pomáhá s údržbou areálu, což je poměrně výrazná pomoc, bez které bychom se jen těžko obešli,“ přiznal Langer.

„Rovněž nám město dává peníze na mládež. I tak ale musíme peníze stále shánět,“ dodal Langer.

Peníze na běžnou činnost nechybí. Problém nastává například při nutnosti rekonstrukce hřiště. Program na údržbu byl pozastaven.

Kdo nedostal peníze ještě před odhalením manipulace s dotacemi, má smůlu.

Jestli je ještě někdy uvidí, i když mají kluby požádáno, je otázkou. Spoléhat se na to nemohou. Jenže ani klubová kasa není bezedná. „Nejvíce nás trápí údržba areálu, který máme velký, spojený ještě s atletikou. Finance v této oblasti nám

chybí, protože každý rok jde z našeho rozpočtu více než půl milionu,“ prozradil Roman Langer.

Ani v Ústí tedy nejsou výjimkou a peníze musejí shánět i vlastní cestou. Podobně je na tom i jeden z největších florbalových klubů v regionu. „Máme tři cesty. První jsou příspěvky členů, pak jsou to dotace z města a kraje. Kde můžeme žádat, tak žádáme. A třetí jsou sponzoři a také reklama. Jinak to ani nejde,“ uvedla předsedkyně FbK Orlicko-Třebovsko Renáta Typlová.

Přestat žádat o finanční prostředky je strmá stezka do záhuby. Může se stát, že to někdy nevyjde, že přednost dostane jiný klub, ale ani to nezkusit? Cesta do pekel. Už jen kvůli dětem, které nechtějí sedět doma, ale naopak touží být vidět. Na peníze na mládež stále MŠMT slyší a „kačky“ na konta putují.