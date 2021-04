Spolek Brandýs ve světe v minulých dnech instaloval kameru u čapího hnízda v Brandýse nad Orlicí. Sem se totiž po roce znovu vrátili čápi.

Čápi hnízdí na komíně v Brandýse nad Orlicí | Foto: Youtube

„Vše bylo důkladně připraveno podle pravidel a požadavků České společnosti ornitologické,“ uvedl spolek na svém facebookovém profilu. Pozorovat dění u čapí rodinky může každý online. Sledovatelé čapího hnízda mají nyní zasílat tip na jména pro čápy. „V prvním kole můžete navrhnout až dvě jména pro pána a paní Čapovi a to do 9. dubna. Tři jména s největším opakováním napíšeme do seznamu a spustíme nové hlasování,“ dodali organizátoři.

Zdroj: Youtube