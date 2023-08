Čáp z Hylvát už se do hnízda nevrátí. V pondělí mu v Pasíčkách dají svobodu

/FOTO, VIDEO/ Ulrich a Uršula, čapí pár z Hylvát v Ústí nad Orlicí, doprovodili do raného dospělého věku pouze jedno mládě. Z původních pěti vajec se nakonec vyklubala tři čápata, ale jedno vinou vážného respiračního onemocnění zahynulo. I jeho sourozenec musel být se stejnými příznaky umístěn do Záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče na Chrudimsku, kde se jako zázrakem uzdravil. K rodině už se ale nevrátí. Už je velký a návrat by nemusel dopadnout dobře.

Čáp už létá | Video: Josef Cach