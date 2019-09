Spor mezi Ivanem Prchalem a současným radním Dytrtem, který po loňských komunálních volbách křeslo starosty už znovu neobhájil, se táhne deset let. „Vše odstartoval v roce 2009 starosta Dytrt, když mně nezákonně odebral část osobního příplatku a požádal ředitele krajského úřadu o mé odvolání z funkce tajemníka,“ říká Ivan Prchal.

Důvodem, proč musel na radnici skončit, je podle někdejšího tajemníka to, že upozornil na nezákonné manipulace při veřejné zakázce na rekonstrukci pěší zóny v Žamberku. „V době mé pracovní neschopnosti rada města zrušila transparentní výběrové řízení a vyhlásila nové, z něhož vítězně vyšla předem vybraná firma. A já se provinil tím, že jsem tuto kauzu pomohl rozkrýt,“ uvádí Ivan Prchal.

Současný starosta Oldřich Jedlička (ANO) se k prohranému soudu vyjadřovat nechce. „Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovněprávní spory a dosud jsme neobdrželi ani písemné vyhotovení rozsudku, nebudu spory komentovat,“ sdělil. Bývalý starosta Jiří Dytrt na dotaz Deníku nereagoval. A nevyjádřili se ani koaliční zastupitelé (Nezávislí s podporou ODS, Žamberská demokratická koalice, ANO a SPD), které redakce oslovila.

Podle opozice, kterou v žamberském zastupitelstvu tvoří Koalice nezávislých a STAN s podporou Pirátů a ČSSD, nese odpovědnost za prohrané spory Jiří Dytrt. „Od samého počátku jsme tehdejšího starostu varovali, aby se do sporů nepouštěl, protože údajná pochybení tajemníka si vycucal z prstu a prohraje. Na naše námitky však Jiří Dytrt reagoval tím, že pracovně právní spory jsou v jeho kompetenci a zastupitelům do toho nic není,“ uvádí ve společném prohlášení opozice Tomáš Kalous.

„Za veškeré škody, které byly městu nesmyslnými spory způsobeny, marně vynaložené náklady soudního řízení, náklady advokátů obou sporných stran a ušlé úroky, je finančně, ale i politicky odpovědný Jiří Dytrt a v některých případech rovněž rada města a bude povinností zastupitelů tyto škody v souladu se zákonem vymáhat,“ tvrdí opozice.

Kolik žamberskou radnici prohrané soudní spory stály není zcela zřejmé. Starosta finanční náklady, které šly z rozpočtu města, odmítl upřesnit. Podle opozičních zastupitelů zaplatila radnice jen na právních službách kolem 650 tisíc. Podobně to vidí rovněž bývalý tajemník.

"Rada města v červnu 2011 schválila smlouvu o poskytování právních služeb s pražským advokátem Dominikem Brůhou pro vedoucí zaměstnance úřadu a statutárním orgánům a přestože starosta nespadá ani do jedné kategorie, využíval služeb advokáta na sepisování desítek (možná jich bylo přes 100) výtek za má údajná pochybení. Do roku 2018 bylo vyplaceno z městského rozpočtu přes 420 tisíc. Další náklady v řádu stovek tisíc byly vynaloženy na soudní spory, neplatnost výpovědi, neoprávněné snižování osobního příplatku a penále. Ani to však nestačilo, a tak od roku 2017 začal pro starostu Dytrta (nyní Jedličku) pracovat advokát Jiří Lukáš, jehož angažmá stálo městský rozpočet bezmála 200 tisíc," vypočítává Ivan Prchal.

Před odvolacím soudem se vedení města narychlo snažilo s bývalým tajemníkem mimosoudně dohodnout. Návrh dohody, jehož součástí bylo odškodnění 1,6 milionů korun, však zastupitelé na mimořádném srpnovém jednání neschválili. Starosta Jedlička byl jediný, kdo pro návrh hlasoval. "Starosta mě v březnu vyzval, zda bych nemohl sepsat podmínky mimosoudní dohody, na základě které by byly ukončeny všechny spory," potvrzuje Ivan Prchal.

„Nechápu, proč bych teď měla dát někomu dva miliony korun, když za měsíc soud buď potvrdí, že výpověď byla správná, anebo nepotvrdí. Myslím, že po tomto stání máme možnost se s panem tajemníkem dohodnout,“ podivovala Jiřina Jirešová (ŽDK). Radní Hana Chvátilová (ŽDK) se domnívá, že přijetí dohody by znamenalo přiznání viny. „Pěší zóna je dítě pana Prchala. Nedá se to dokázat, ale kdyby netlačil na pilu, tak se to nikdy tímto způsobem nerozběhlo. V době, kdy měl služební povinnost nahlásit obavy, které viděl, šel politickou cestou, což by tajemník neměl,“ uvedla na mimořádném zasedání.

"Bohužel to není poprvé, kdy se zastupitelé staví na stranu škůdců za škody způsobené v souvislosti s pěší zónou a svalují vinu na whistleblowera. Za naprosto skandální však považuji skutečnost, že poslední dva škůdci v kauze pěší zóna jsou ve vrcholných orgánech města, Jiří Dytrt v radě města a ve finančním výboru zastupitelstva, a Jiřina Jirešová v kontrolním výboru," okomentoval vyjádření zastupitelů Ivan Prchal.

Město vede s bývalým tajemníkem tři soudní spory. Ve věci neplatnosti výpovědi a doplatku osobního příplatku už královéhradecký Krajský soud rozhodl. Proti pravomocnému rozsudku se není možné odvolat. Třetí soudní spor ještě probíhá. "Nyní čekám na pokračování projednávání žaloby na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, kdy mi byl starostou Dytrtem ukončen pracovní poměr z důvodu hrubé verbální urážky jeho osoby," potvrzuje Ivan Prchal.

Spory, které žamberská radnice vede s bývalým tajemníkem se negativně podepsaly na chodu městského úřadu. Funkce tajemníka je dlouhodobě neobsazená. Do opakovaně vypisovaného výběrového řízení se očividně nikomu nechce. "Neobsazené místo tajemníka vnímáme jako palčivý problém. V letošním roce bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se však nikdo nepřihlásil. V brzké době uvažujeme znovu o jeho vyhlášení," přiznává starosta Jedlička.

Podle opozičních zastupitelů je situace na radnici napováženou. "Městský úřad v Žamberku je čtyři roky bez státem zřízené funkce tajemníka. Naše město se stalo smutnou kuriozitou," míní Tomáš Kalous.