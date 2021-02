„Budeme pokračovat v přípravách prodeje tohoto majetku. Zřejmě bude rozhodnuto o jiném způsobu realizace, pravděpodobně se tak stane prostřednictvím elektronického aukčního systému. Veškeré údaje budou zveřejněny na našich webových stránkách včetně podmínek veřejné aukce,“ uvedla ředitelka odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí Jana Mayerová. Není vyloučeno, že cena za areál ještě klesne. Elektronický aukční systém pro prodej nepotřebného movitého i nemovitého státního majetku úřad spustil v roce 2018, průběh i výsledky aukcí lze sledovat online.

Bývalý ústav pro problémové děti šel do dražby v minulém roce, když pro něj stát nenašel využití. Státní instituce sice od roku 2015 přicházely s různými záměry, nejdříve to byl azylový dům pro uprchlíky a poté ženská věznice, po četných protestech však byly odvolány. Město má o objekt zájem, ale bezúplatným převodem. Dosud proběhly dvě dražby, do dražební místnosti ale zájemci nedorazili.