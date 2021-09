Hlavním problémem bytových jednotek jsou však 40 let stará původní bytová jádra, která se nachází ve 42 bytech a která bude brzy nutné modernizovat.

„Já tomu rozumím. Náš dům je pro město takovou dojnou krávou, neprůhledné investice do oprav, údržby a tak dále,“ napsal rozhořčeně jeden z obyvatel Miroslav Kárník. Ten narážel na neprofesionální a lajdácké úpravy okolo domu, které má na svědomí městská společnost Teza, jež má dům ve správě.

Podle Ducháčka však došlo v jednání k posunu a zlevnění město řádně zdůvodnilo. „Některé naše připomínky byly do konceptu smlouvy zapracovány. Došlo i k úpravě zdůvodnění slev z odhadní ceny bytů,“ řekl před jednáním zastupitelstva Ducháček, který se však hlasováni zdržel.

O možnosti privatizovat bytový dům Jezevčík se v České Třebové vede debata už řadu let. Záměr, o kterém uvažovalo už minulé vedení města, se nyní konečně uskuteční. Minulý týden doporučili radní města prodat do soukromého vlastnictví 70 bytových jednotek na sídlišti Trávník.

Celkem 70 bytů, které jsou součástí bytového domu Jezevčík v České Třebové, prodá město ještě do konce roku bytovému družstvu. To vzniklo právě za účelem koupě bytových jednotek. O privatizaci rozhodli zastupitelé v pondělí odpoledne. Vedení České Třebové přijalo některé výtky místní opozice, která v minulosti kritizovala nízkou cenu bytových jednotek, případně zdůvodnění téměř 40milionové slevy pro budoucí vlastníky bytů. Z řad obyvatel zazněly také výtky k špatnému stavu okolí domu. Jaké? Více najdete v článku.

