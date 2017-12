„Byla to radost kreslit,“ říká ke kalendáři Mýta Marek Simon

Vysoké Mýto - Dvojnásobný Karikaturista roku letos vytvořil kresbu na vratné kelímky a třináct kreseb do městského kalendáře na rok 2018.

Za myšlenkově nejzdařilejší považuje Marek Simon kresbu, která zdobí měsíc leden. Kresba ukazuje na jednu z rarit města, tedy největší čtvercové náměstí v republice, které je zároveň největším kruhovým objezdem.Foto: Deník/Iva Janoušková

K blížícímu se novému roku patří i nový kalendář. Vědí to i ve Vysokém Mýtě, kde letos vsadili na vtip. Autorské taktovky se totiž ujal vysokomýtský kreslíř a dvojnásobný držitel ocenění Karikaturista roku Marek Simon. „Nebyla to obyčejná zakázka, ale tak trochu srdcová záležitost,“ netají se autor.



DOSTAL VOLNOU RUKU

Kalendář obsahuje třináct originálních kreseb se Simonovými typickými postavičkami, které komentují situace, skutečnosti a známá místa ve Vysokém Mýtě.



Autor přitom neměl příliš času na přemýšlení. „I když to tak nevypadá, nebyla to plánovaná akce,“ naráží Marek Simon na fakt, že poptávku od města dostal na přelomu srpna a září. „Samozřejmě to šlo mnohem líp, když tady ve městě žiju. Témata se rodila skoro sama, protože každý den se snažím přejít hlavní silnici, potkávám tady dálniční policii a tak dále,“ s úsměvem přiznal talentovaný karikaturista, který svými kresbami přispívá i do Deníku.



„Snažil jsem se vybírat témata, která tu jsou známá a typická. Možná, že člověk, který tady nežije, tak nepochopí úplně všechno a bude si muset dohledat informace, ale na druhou stranu kalendář trochu vzdělává a poukazuje na to, co je tady ve Vysokém Mýtě zajímavé,“ konstatuje autor, který podle svých slov dostal úplně volnou ruku. „Snažil jsem se ale kreslit témata, která nebudou úplně kontroverzní,“ přiznává.



KRESLIL I NA KELÍMKY

V kalendáři tak tedy mohou jeho noví majitelé najít například téma bazénu s unikátním zdvihacím dnem, jedné z největších přírodních plováren v Česku a také se tu například píše o atletickém oválu, který v podstatě oválem není. Za nejzdařilejší Marek Simon považuje dvě z nich. „Výtvarně nejzajímavější je ta na titulní straně a já mám rád myšlenku, která je v ledu, a to je geometrická rarita našeho vysokomýtského náměstí,“ nechává nahlédnout do svých pocitů mýtský patriot.



Spolupráci s Markem Simonem si pochvaluje i radnice. „Kalendář je netypický, zvolili jsme tentokrát úplně jiný motiv,“ uvedl starosta František Jiraský a dodal, že se kalendář setkává s výborným ohlasem veřejnosti. A jak samotný nápad vznikl? „Uvědomili jsme si, že máme ve Vysokém Mýtě jednoho z nejlepších karikaturistů v republice a že by bylo poněkud hloupé ho nevyužít,“ s úsměvem vysvětlil místostarosta Martin Krejza. Ostatně, Mýto s Markem Simonem nespolupracuje poprvé. V létě se mezi občany dostaly vratné plastové kelímky, které nesou jeho kresbu a je i autorem letošního městského přání k Vánocům.



Marek Simon dvakrát zvítězil v soutěži Karikaturista roku, a to v letech 2015 a 2016. Letos se umístil druhý za Pavlem Rychtaříkem. Kromě toho ale Marek Simon získal i ocenění v zahraničí.

Víte, že…Marek Simon se narodil, žije a pracuje ve Vysokém Mýtě. Vystudoval obor marketingové komunikace na zlínské Univerzitě Tomáše Bati a už na studiích začal publikovat své kresby převážně v humoristických titulech místního vydavatelství. Po studiích kreslení pověsil na hřebík a vrátil se k němu poté, co se v roce 2010 náhodou zúčastnil soutěže Red Bull Best Ad Contest, kterou za ČR vyhrál. Od roku 2015 kreslí i pro Deník.