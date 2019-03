V pátek se tradiční jarní burzy a bazárky konají hned na třech místech Orlickoústecka. V žamberské základní škole Nádražní jej dnes od 15 do 18 pořádá Cesta pro rodinu, v ústeckém Mateřském centru Medvídek se burza koná od 8 do 17 hodin a v českotřebovském Rodinném centru Rosa od 9 do 12 a od 15 do 18 hodin. Na všech místech burzy pokračují i v sobotu, v Žamberku pak i v neděli.