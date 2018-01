Budoucnost krematoria ve Třebové je nejistá

Česká Třebová - Budoucnost krematoria v České Třebové je nejistá. Na 22. ledna se na toto téma chystá veřejná beseda.

Krematorium. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Hana Drahokoupilová

Diskuze o zachování či ukončení provozu spalovacího zařízení pro nebožtíky začala loni. Lidé žijící v okolí si stěžovali na tmavý kouř, který se valil z komína. Připomínky padaly na zasedání zastupitelstva. Město následně objednalo dvě měření u akreditované laboratoře, druhé bylo naplánováno po opravě kremační pece. Sledovaly se hodnoty kysličníku dusíku, kysličníku uhelnatého, množství organických a tuhých částic. Výsledky mají sloužit jako podklad pro rozhodnutí, zda má město v příštích letech v provozu městského krematoria, které pronajalo firmě, pokračovat.

Jediné v okrese

„To je dost zásadní rozhodnutí s ohledem na poskytování služeb týkajících se pohřebnictví tady v regionu. V okamžiku, kdy by zastupitelstvo dospělo k rozhodnutí krematorium uzavřít, veškeré služby půjdou razantně nahoru,“ podotkl před časem starosta města Jaroslav Zedník. Česká Třebová je přitom jediné město v okrese, kde se dá pohřbít žehem, další nejbližší krematorium je v Pardubicích.

Obřadní smuteční síň se spalovací buňkou byla v České Třebové otevřena v roce 1970. Už tehdy se řešily nedostatky. „Zpočátku byly problémy se spalováním, takže po několika neúspěších museli být po nějakou dobu, než se závady uvedly do pořádku, odváženi nebožtíci po obřadu k zpopelnění jinam,“ bylo zapsáno do archivů. A problémy pokračovaly i později, stížnosti na rostoucí počet pohřbů žehem a škodlivost zařízení se objevovaly už za minulého režimu, kritické reakce na kouřící krematorium přicházely i v dalších letech. Krematoria už dnes ale musí splňovat stanovené normy, které odpovídají zásadám ekologického provozu.

Vedení města připomnělo, že nejdříve stálo krematorium, pak teprve domky v okolí a stavebníci o riziku věděli. V dané lokalitě bydlí i místostarostka Jaromíra Žáčková, a ta si nemyslí, že by tu dnes bylo „nedýchatelno“. „Já si pamatuji, že když jsme se sem asi v dvaaosmdesátém nastěhovali, opravdu byly dny, kdy jsem děti držela doma, protože to bylo jak mlha přede mnou, mlha za mnou. Ale dnes už je naprosto nesrovnatelný stav oproti tomu, co bylo dřív,“ uvedla. Větší problém než s kouřem z krematoria má prý se sousedy, kteří topí bůh ví čím. Lidé v okolí však mají jiný názor, stížnosti podali na černý kouř z 24. června 2017.

Beseda o další existenci krematoria se bude konat 22. ledna od 16 hodin v malém sále Kulturního centra.