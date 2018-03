Ústí nad Orlicí - Nový školní rok přinese na ústecké „zdrávce“ novinky i pro budoucí prváky.

Budoucí sestry budou moci od září studovat v Ústí dál.Foto: archiv Pardubického kraje

Nabídka pro budoucí zdravotní sestry či bratry se od nového školního roku rozšíří. Pardubický kraj coby zřizovatel ústecké střední a vyšší odborné zdravotnické školy nabídne od září kombinované studium, které mohou využít absolventi střední školy i ti, kteří už ve zdravotnických zařízeních pracují. A novinka se chystá i pro budoucí prváky, které teď teprve čekají přijímací zkoušky.

Absolventi nebudou potřebovat dohled

Ti totiž po vystudování školy změní kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí do školy od září a školu dokončí, nebudou pouze zdravotnickými asistenty, kteří musí mít odborný dohled, ale nově budou praktickými sestrami. „Praktická sestra bude vykonávat činnost bez odborného dohledu,“ potvrdila ředitelka školy Lenka Podzimková.

Od září škola otevírá nový obor Diplomová všeobecná sestra. Absolventům se tak otvírají nové možnosti – buď nastoupí do zdravotnických zařízení jako praktická sestra, nebo se budou vzdělávat dál a získají odbornou způsobilost všeobecné sestry.

„Chceme se také zapojit do pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů na vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu diplomovaná všeobecná sestra pro přijetí do vyššího ročníku než prvního. Někteří absolventi středních zdravotnických škol tak budou moci být přijati rovnou do druhého ročníku vyšší odborné školy,“ vysvětlila Podzimková.

Jak také dodala, kompetence praktické sestry a všeobecné sestry se liší, každá z nich také spadá do jiné platové třídy.

Novinky by tak měly pomoci s vyřešením problému nedostatku personálu. „Věřím, že díky novinkám, které usnadní a zkvalitní vzdělávání zdravotníků, ať už je to nově otevírané kombinované studium, či vyšší kvalifikace absolventů, bude zájemců o toto povolání zase o něco více,“ komentoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.