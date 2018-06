Bude to jízda! Ale ne každý bobovou dráhu v Pastvinách chce

Pastviny - Pastvinská přehrada o prázdninách nabídne novou atrakci. Nedaleko mostu roste stovky metrů dlouhá bobová dráha.

Stejně jako Stezka v oblacích v Dolní Moravě si kvůli umístění v malebné přírodě našla nejen své příznivce, ale i odpůrce. Diskuze zaplnila sociální sítě. Bobová dráha však je v souladu s platným územním plánem obce Pastviny.

Bobová dráha vzniká jako soukromá investice na louce Na Panelu vedle restaurace Na Pláži nedaleko pastvinského mostu. „Dráha bude dlouhá 740 metrů a budou po ní jezdit dvoumístné boby,“ popsal záměr investor nové atrakce Miroslav Kratochvíl. „Zatím tu intenzivně pracujeme, pro veřejnost by dráha měla být otevřena od začátku prázdnin. Potřebujeme tu nabídnout zábavu i lidem, kteří si nechtějí jen zaplavat,“ dodal.

Jenže část veřejnosti to vidí jinak. Na Facebooku věnovaném Pastvinské přehradě bobovou dráhu označují přívlastkem zrůdná. „Bude to kazit krásu okolní přírody a zabere to místo na pláži,“ stěžují si. „Copak dnes už nemůže být nějaké pěkné místo atraktivní jen proto, že je hezké ze své podstaty?“ ptá se další.

Podnikatelé novinku vítají

„Ze stavby dráhy leží na pláži jen asi pět procent. Ostatní vede zčásti přes původní parkoviště, a především přes nevyužívaný prostor s náletovými keři, který jsme kvůli stavbě vyčistili,“ reagoval na připomínky Miroslav Kratochvíl. Jeho argumenty jsou jasné: rozšířit nabídku a přilákat nové návštěvníky.

Za pravdu mu dávají i místní podnikatelé a také mnozí turisté.

„Z podnikatelského hlediska to určitě zvýší návštěvnost a bez toho hospodu neudržíme, jinak budeme muset mít otevřeno jen sezónně,“ potvrdili provozovatelé sousední restaurace U Mostu. „Až tu budeme v létě, určitě se svezeme. Dětem se bobová dráha líbí a jsme rádi, že bude po ruce, jinak bychom jeli na jinou desítky kilometrů,“ dodala rodina cyklistů, kterou Deník oslovil na terase restaurace.

Bobovou dráhu hájí i vedení obce. Je také v souladu s původním i novým územním plánem Pastvin, který vstoupil v platnost letos v lednu.

Stavba je v souladu s územním plánem

Plochy kolem bobové dráhy jsou určeny pro rekreaci a stavba je v souladu s vymezením účelu pozemků i s požadavky Povodí Labe.

„Pastviny jsou turistická obec a je logické, že se tu nebude nabízet po léta totéž. Samospráva nechce nijak zasahovat do soukromých podnikatelských aktivit, pokud odpovídají legislativě, obzvlášť když máme v programu rozvoje obce podporu místních živnostníků,“ řekl k novince, jež rozvířila diskuzi, starosta Pastvin Ladislav Škůrek a dodal: „Nemyslím si ani, že by vznikl problém třeba s parkováním. Bobová dráha je zpestřením pro lidi ubytované v Pastvinách na několik dní, kteří tam dojdou pěšky.“

Adéla Janovská