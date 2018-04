Brigádníky hledá mlékárna i farnost pro dozor v kostele

Pardubický kraj - Do léta sice daleko, ale studenti už shání brigády. Řada z nich má už práci vyjednanou od zimy. Možností je mnoho od klasické obsluhy v restauraci či stánku se zmrzlinou, přes brigádu v obchodě až po výpomoc v mlékárně nebo hlídání kostela.

Letní brigáda. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

„Dcera Veronika hledala brigádu se spolužačkou. Obcházely obchody a kavárny, ale problém byl s věkem. Je jí sedmnáct let, ale do hospod mají smůlu, když jim není osmnáct. Kdyby ale chtěly vytírat podlahy, to by problém nebyl,“ vysvětluje Renata Kovářová z Hradce nad Svitavou, matka Veroniky. Ta nakonec měla štěstí a díky náhodě získala práci ve svitavské kavárně Rarášek, která je vlastně jednou velkou hernou pro děti.

Právě věk studenty při hledání práce omezuje. „Zaměstnavatel může přijímat pouze osoby, které mají ukončenou základní školní docházku. Většinou tedy po skončení 9. třídy a poté co je bývalému žákovi školy 15 let. Jsou však práce, které je možné přidělovat pouze starším zaměstnancům. Jedná se o směny nebo práce spojené s hmotnou odpovědností a fyzicky nepřiměřené práce,“ vysvětluje Petr Klimpl, ředitel Úřadu práce v Pardubickém kraji. Podotýká, že mladí lidé najdou práci všude. „Je nedostatek pracovníků a zaměstnavatelé uvítají každou příležitost někoho zaměstnat. Představa o solidní mzdě se může lišit, ale zaměstnavatelé musí dodržet minimální mzdu,“ upozorňuje Petr Klimpl.

Právě teď se množí inzeráty na letní brigády. Aktuálně hledá pracovníky Choceňská mlékárna. Nabízí plat nejméně 80 korun za hodinu a požaduje odpracovat za měsíc ve výrobě alespoň čtyři dny. Brigáda je podle vedení mlékárny vhodná pro studenty od 16 let.

Netradiční brigádu nabízí římskokatolická farnost v Litomyšli na červen, červenec a srpen. Jde o hlídání kostela, který bude otevřený pro návštěvníky, a také o službu průvodce po kostele při pravidelných prohlídkách. Za službu v kostele Povýšení svatého Kříže nabízí 70 korun za hodinu. Průvodci kostelem slibují odměnu 150 korun za hodinu. Zájemci se mohou hlásit na litomyšlské faře.

Někteří studenti využívají i nabídek odcestovat na chmelovou brigádu a několik mladých lidí najde uplatnění i při mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl. Pokud tedy prošli konkurzem.

Brigádu je lepší zajistit teď, říká Michaela

S hledáním letní brigády začínají studenti už v zimě, aby získali dobré místo. Stejně jako šestnáctiletá Michaela Svobodová z Litomyšlska. „Brigádu už mám zařízenou. Půjdu na dva týdny do Orionu do skladu, kde jsem byla už minulý rok. A pak jsem si ještě zařídila úklid a výdej jídla v penzionu Taurus,“ říká gymnazistka.



Někteří její spolužáci si ale přivydělávají i během školního roku o víkendech. „Někdo ale na léto nehledá práci vůbec a někteří už mají taky zařízenou. Je lepší včas, protože začátkem léta se to už hůře hledá,“ podotýká Michaela.