Orlickoústecko – „Nemyslím, že by se to tu po ulicích nějak moc řešilo a lidé bláznili," říká Miroslav Adamec ze Žamberku, který již nějakou dobu žije ve skotském Glasgow, kde pracuje v hotelu a usiluje o přijetí na školu.

Evropská unie. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

„Já to upřímně moc neřeším, ale něco málo jsem četl. Co já vím, Skoti by chtěli v Evropské unii zůstat, ale rozhodne až čtvrtek, kde to bude asi těsné," přemýšlí o Brexitu pětadvacetiletý muž. Podle jeho názoru by měla Velká Británie v Evropské unii zůstat. „Myslím, že opak by měl velký dopad i na celou Evropskou unii, poněvadž Spojené království celkově nese do Evropské unie dost peněz," přemítá s tím, že i názor premiéra Davida Camerona se změnil. „Nejdřív pořád říkal ´ven´a teď říká lidem, ať volí ´zůstat´," dodává. Zatímco Miroslav Adamec téma Brexitu registruje, jiní Češi vystoupení Velké Británie z Evropské unie neřeší. „Absolutně se o to nezajímám," řekl například dvaadvacetiletý mladík z Letohradu, který ve Velké Británii pracuje od letošního jara.

NÁZOR PETRY

„Já v Anglii strávila pár let. Pracovala jsem zde jako au-pair a k monarchii mám stále hluboký vztah. Mám zde i pár přátel a ráda bych se tam jednou vrátila, ale pokud už nebude Británie v unii, nevím, jestli to bude možné. Trochu mě ta varianta děsí a doufám, že k tomu nedojde," dělí se s námi o své pocity Petra.

NÁZOR MARTY

Paní Marta už zde žije dlouhých čtrnáct let a její vyjádření se nám podařilo získat prostřednictvím Facebooku. „Ano, obávám se, co by se mohlo stát, kdyby Británie vystoupila z EU. Žiji zde od roku 2002 a dlouho jsem si pohrávala s myšlenkou pořídit si i britské občanství. Nějak jsem se k tomu nedostala a teď přemýšlím nad tím, co by se mohlo stát. Vrátit se po 14 letech zpět do České republiky si neumím dost dobře představit. Bylo by to skoro stejné jako se odstěhovat do cizí země a začínat vše nanovo. Pracuji zde jako soukromá vychovatelka a tato pozice v ČR neexistuje za stejných nebo alespoň podobných podmínek jako v Anglii. V případě, že by Anglie vystoupila, a bylo by to možné, zažádala bych si o britské občanství (tedy v případě, že bych stále mohla mít i české). Jak to vše dopadne, se dozvíme během pár dní. Předpokládám, že v případě takového zvratu nebude možné ´odeslat´ všechny přistěhovalce zpět do původních zemí a musela by být opět zavedena vízová povinnost, možná s nějakými výjimkami či odklady pro ty, jež zde žijí již delší dobu. Nepobírám zde žádné benefity, platím daně a přizpůsobila jsem se místnímu životu a pro svého zaměstnavatele jsem v budoucích pár letech ´nepostradatelná´, i když nahraditelná, tak jako ve všech zaměstnáních," domnívá se Marta. Také si myslí, že ani samotní Britové vlastně nevědí, co chtějí a jejich názory se také dost liší. „Co se týče názoru místních, těžko říct. Řekla bych, že je to 50:50," dodává Marta.

NÁZOR VERONIKY

Veronika se ale odchodu Velké Británie z EU nebojí. „Popravdě si nemyslím, že UK z EU vystoupí. I když bych to EU přála, poněvadž v tuto instituci nevěřím. Hodně Britů je na EU naštvaná, ale myslím si, že se v jádru bojí z ní vystoupit. Škoda. I kdyby náhodou k výstupu z EU došlo, tak nás určitě nepošlou hned domů, tedy myslím, nás přistěhovalce, kteří v UK bydlí už několik let a poctivě platí daně." (jan, paf)

