Brandýský ústav spoří na energiích

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 28 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ SK. C. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Lanškrounská č.p. 627, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí 3 + cesty, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, PRACOVNÍ NÁPLŇ: rozvozy s vozidlem značky IVECO do 7,5 t s hydraulickým čelem, s tachografem na kolečka z depa GEIS Ústí nad Orlicí s každodenními návraty do Ústí nad Orlicí, PRACOVNÍ DOBA: 7.30 - 16.00 hodin, POŽADUJEME:, - ŘP sk. C, - profesní průkaz řidiče, - znalost okresu Ústí nad Orlicí, NABÍZÍME:, - pracovní oblečení GEIS, - telefon i k soukromým účelům, KONTAKT: telefonicky nebo e-mailem. Pracoviště: Jiří hovorka s.r.o. - pracoviště ústí nad orlicí, Lanškrounská, č.p. 627, 562 03 Ústí nad Orlicí 3. Informace: Jiří Hovorka, +420 603 478 484.