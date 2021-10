Bolí vás zub? Tak to musíte do Brna. Zubaři se našemu kraji vyhýbají

Váš zubař odešel do důchodu, nástupce ale nemá a vám tak nezbývá nic jiného, než vzít telefon a hledat nového. To se však často může ukázat jako kámen úrazu. V Pardubickém kraji totiž jen stěží narazíte na zubaře, který nové pacienty přijímá. Na jednoho zubního lékaře v kraji připadá zhruba v průměru skoro 1800 pacientů. Vůbec nejhůře je na tom Orlickoústecko a Svitavsko. Jak situaci zlepšit? Podle Romana Šmuclera, prezidenta České stomatologické komory, má největší moc v rukou právě vedení Pardubického kraje. To ale jeho kritiku odmítlo.

Ošetření u zubního lékaře. Ilustrační foto. | Foto: IAOMT

Plné čekací listiny a odmítavá odpověď na otázku: Berete ještě nové pacienty? – to je situace, ve které se nyní v Pardubickém kraji ocitá stále více pacientů. Potvrzuje to i Jana Hronová, která žije v pohraničí, jen několik málo kilometrů od polských hranic. „Náš zubař šel do důchodu. Když jsme pak sháněli nového v okolí, nebyli jsme úspěšní, a tak teď s manželem dojíždíme do Brna,“ vysvětlila. Špatnou dostupnost stomatologické péče řeší také Vladimír Kohák. „V práci mě nedávno rozbolel zub. Lékaře nyní nemám, a tak jsem se rozjel na pohotovost do Pardubic. Tam ale čekala řada lidí v čekárně, další na chodbě. Přiznám se, že jsem se málem rozbrečel,“ svěřil se. "Moje sestra, která je zubařkou na malém městě, mi nedostatek zubařů odůvodnila jednoduše: Absolventi na venkov nechtějí, zůstávají ve velkých městech, kde je láká finančně zajímavější a čistší práce ve specializovaných stomatologických centrech. Klasickou zubařinu pro spádový obvod berou pomalu jako ponížení," řekl Zdeněk Valtr z Chrudimě. Psali jsme již: Velké srovnání: kde je nejvíce a kde nejméně zubařů v Česku Přečíst článek › Z kapacitních důvodů už pacienty dlouhodobě nepřijímá ani stomatolog Michal Teplý z Vysokého Mýta. "Bohužel tomu tak je v současné době u většiny zubních lékařů,“ řekl Teplý. Pacienti za ním prý dojíždějí z širokého okolí. "V současné době je pro pacienty prioritou skutečnost, že zubního lékaře mají. To, že za ním musí dojíždět není to zásadní,“ dodal. A není jediný. "Nové pacienty bohužel nemůžeme z kapacitních důvodu přijímat, ve výjimečných případech jen členy rodiny. Nynější situaci si vysvětluji tím, že řada lékařů je důchodového věku a finanční nákladnost pro pravidelnou obnovu přístrojového vybavení je v našem oboru velmi vysoká, jsme přetěžováni přebujelou byrokracií a administrativou, a to řadu kolegů otráví natolik, že raději odejdou do důchodu," uvedla chrudimská zubařka Karolína Vašinová. Počet praktických zubních lékařů podle krajůZdroj: Deník Poznamenala rovněž, že nové postupy ve stomatologii jsou výrazně jiné než dříve, časově náročnější, a lékaři jsou tak schopni kvalitně ošetřit mnohem menší množství pacientů za stejný čas. "Absolventy netáhne práce v terénu. Chtějí se nejprve zaučit u kvalitního školitele, nejlépe někde ve větším městě," dodala Vašinová. Podle Romana Šmuclera, prezidenta České stomatologické komory, je zubařů rekordně mnoho a jejich počet roste rychleji než počet obyvatel, ovšem s výjimkou jediného kraje – Pardubického. A důvod vidí jinde, než oslovení zubaři z našeho regionu. Pro mladé zubaře podle něj tento region není atraktivní, zejména kvůli špatné dopravní dostupnosti. „Důvodem je zdržování dálnice D35 aktivisty, to ničí všechna okresní města i okolí,“ tvrdí. O nedostatku zubařů v našem regionu jsme psali již před čtyřmi lety, situace se ale nezlepšila: Na vesnicích a v menších městech chybějí zubaři Přečíst článek › Zároveň Šmucler zkritizoval vedení kraje za to, že dostupnost stomatologie zde není prioritou. „Kraj má od státu velké peníze pro medicínu, nikoliv jen pro nemocnice. Nic tak nebrání zadotovat ordinace v místech, kde je to potřeba. Rádi poradíme jak. Ale kraji stomatologové zjevně nechybí, tak tam holt nejsou,“ řekl Šmucler. Podle něj je problémem zejména oblast Orlických hor. Zubaři - ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Přebírat nové stomatology ze sousedních krajů není podle krajské náměstkyně pro zdravotnictví Michaely Matouškové řešení. Kraj prý před časem stál o zlepšení podmínek pro ukrajinské lékaře a pro jejich setrvání v kraji a příchod do země. A Šmuclerovi jeho kritiku pardubického hejtmanství obratem vrátila. „Právě Česká stomatologická komora tyto snahy nepodpořila,“ dodala Matoušková. Současný stav podle ní odpovídá situaci, kdy průměrné stáří stomatologů roste, ale zájem o toto povolání nikoliv. Zubařů je tak málo, že si své pacienty mohou vybírat: Zubař z Liberce: Pokud máte hodně kazů, nechoďte ke mně. Vybírá si i podle věku Přečíst článek › Podle Matouškové není zvyšování finanční odměny pro zubaře předpokladem lepší dostupnosti stomatologické péče. „Jeden z faktorů je také převažující zastoupení žen v tomto povolání a ve věkové kategorii do 35 let a s tím spojený předpoklad rodičovské dovolené,“ vysvětlila. Toto tvrzení potvrdila také stomatoložka a předsedkyně Oblastní stomatologické komory Kateřina Kratochvílová. „Typickou absolventkou je 28letá žena, která už má většinou partnera a společně zůstávají ve velkoměstě. Na periférie samozřejmě nechtějí,“ vysvětlila Kratochvílová. Zubní pohotovost? Lidi děsí nejen fronty Přečíst článek › Na Pardubicku a Chrudimsku je podle ní kvůli tomu řada zubařů, kteří mají sníženou ordinační dobu. „Nezapomínejme navíc na maminky na mateřské, pro které nejsou jesle nebo hlídání. Lidé jsou zkrátka unavení a nezvládají ošetřovat,“ popsala Kratochvílová. V Pardubickém kraji připadne na jednoho zubního lékaře téměř 1 800 pacientů. Je to po Středočeském a Ústeckém kraji nejvíce v Česku. Vzhledem k tomu, že velká část Středočechů ale dojíždějí za prací a službami do Prahy, kde je stomatologů naopak hodně, dá se shrnout, že situace v Pardubickém kraji je ohledně nedostatku zubařů druhá nejhorší v Česku, hned po Ústeckém kraji. Shoda panuje i v nízké podpoře od zdravotních pojišťoven, zejména v nedostatečných úhradách za provedené výkony. „Zákroky jsou časově náročnější, používají se jiné materiály i technologie, které pomohou tomu, aby ošetření bylo trvalejší,“ vysvětlila Kratochvílová. Problém podle ní spočívá také v tom, že zubní lékař při odchodu do důchodu má v kartotéce klidně 2500 klientů. „Ordinace s moderními přístupy má kapacitu maximálně 1200 klientů. Na jednoho odcházejícího lékaře je tedy potřeba dvou absolventů,“ popsala Kratochvílová. Dva tisíce pacientů na jednoho zubaře Přečíst článek › Změna k lepšímu by ale měla nastat už od příštího roku. Zubaři budou od pojišťoven dostávat pravidelnou měsíční platbu za každého registrovaného pojištěnce. Zvýšit se mají také platby pojišťoven za základní výkony, jako jsou plomby nebo třeba trhání zubu. Zaznělo to na jednání, které pořádal Svaz měst a obcí ČR. Roman Šmucler vidí jako jedno z řešení například zajištění dopravy prostřednictvím seniory taxi těm pacientům, kteří potřebují dopravit z místa bydliště do většího města za ošetřením.



Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. V říjnu navíc k vybraným předplatným zdarma e-průvodce Zázračné Česko.Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu