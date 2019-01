Vysoké Mýto /Píšete nám/ – Pondělní tragédie na železničním koridoru, kde pod vlak vstoupil zřejmě dobrovolně muž, inspirovala k následujícím řádkům Jana Mračna z Vysokého Mýta. Do redakce Orlického deníku napsal:

Vracel jsem se v pondělí odpoledne rychlíkem z Prahy do Chocně – celkem banální věc. Až do stanice Uhersko vše normální. V této zastávce rychlíky nezastavují, bylo nám cestujícím tedy divné, co že se to asi děje. Asi po půlhodině obcházel průvodčí vagony, že někde blízko před námi došlo ke střetu expresního rychlíku s osobou. Samozřejmě nedokázal odhadnout zpoždění, a tak jsme se tři lidé, kteří jsme byli v jednom kupé, domluvili a jedna paní povolala za námi svého manžela, aby pro nás z Chocně zajel. Mezi tím přicházely další informace, vlaky z obou směrů nabíraly zpoždění a tak dále… a takzvané zaručené podrobnosti přibývaly a trumfovala jedna druhou.

Ale proč???

Toto období je vždy velmi emotivně působivé snad na každého z nás. Mysleme prosím především na své blízké, i na to, že zvolení dobrovolného odchodu nic neřeší, ba naopak přináší nezměrné bolesti našim nejbližším. Nejedná-li se o duševní nemoc, hledejme pomoc u těch, kde bychom ji třeba ani nikdy nehledali.

Řekněme si na prahu nastávajícího roku – bolesti přijdou a zase odejdou, já se nedám…

Hodně zdraví a štěstí všem!

Jan Mračno