Boj o Hrad: Očekává se vyrovnaný souboj

Pardubický kraj - U některých volebních místností se tvořily fronty.

ILUSTRAČNÍ FOTO: Prezidentské volby.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

S napjatým očekáváním bude dnes odpoledne většina národa sledovat sčítání hlasů ve druhém kole prezidentských voleb. Očekává se vyrovnaný souboj mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. Právě fakt, že každý hlas může rozhodnout, možná „nahnal“ včera do volebních místností značné množství lidí.

Úderem druhé hodiny se začaly k Základní škole Bratranců Veverkových ve středu Pardubic trousit houfy voličů, v první půlhodině se dveře do školy „netrhly“ a voliči, kteří vcházeli, museli chvíli čekat ve frontě, než ti před nimi odvolí.

K volbám zamířili i ti, kteří se z různých důvodů neúčastnili prvního kola. „Byl jsem přesvědčen, že pan prezident postoupí do dalšího kola společně s mým favoritem Jiřím Drahošem, takže jsem první kolo vynechal a jsem tu až dnes. Jsem vlastně prvovolič, ačkoliv už jsem pracující,“ řekl Tomáš Čížek, který nejprve nemohl najít správnou místnost.

Někteří však chodí volit vždy bez výjimky, mezi nimi i legendární hokejový hráč, dnes trenér Vladimír Martinec.

„K volbám chodím vždy, u voleb vyjádřím svůj názor. Jestli to k něčemu bude, to je otázka delšího času. Volil jsem stejného kandidáta jako v prvním kole, ale koho, to si nechám pro sebe,“ poznamenal Vladimír Martinec, který před dvaceti lety přivedl společně s Ivanem Hlinkou a Slavomírem Lenerem české hokejisty k zlatým olympijským medailím v Naganu.

Před volební místností v kině v Chrudimi už před druhou hodinou odpolední stálo devět voličů. V diskusích voličů jasně vysvítal jejich názor, nikdo se s ním nijak netajil. A se svým názorem se netajili ani při samotné volbě, lístky, převážně se jménem současného prezidenta, demonstrativně končily v koši ještě dříve, než volič zašel za plentu.

„Tady jsou poctiví voliči, v prvním kole jich přišlo přes sedmdesát procent,“ uvedla zapisovatelka volební komise s tím, že účast bude vysoká i ve druhém kole.

V Litomyšli řešili před prezidentskými volbami bezbariérovost přístupu do jedné z volebních místností. „Naše volební místo se nachází v budově ZŠ v Masarykově ulici. Při vstupu do budovy je schodiště, které činí problémy starším lidem, neboť zde není madlo pro přidržení,“ poukázala na potíže se vstupem na webových stránkách města obyvatelka Litomyšle. Město prý do budoucna bezbariérový přístup vyřeší. „Domlouval jsem se s tajemníkem a ředitelem školy. Pro druhé kolo prezidentských voleb, to ale měnit nemůžeme. Takže až na podzim pro komunální volby,“ přislíbil starosta Radomil Kašpar.

Většina měst na Orlickoústecku neměla se sestavením volebních komisí potíže. „S obsazováním komisí nemáme problémy, strany a hnutí nominují dostatečný počet zástupců,“ sdělil tajemník Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí Vladimír Nožka. Někde ale vypozorovali, že zájem o členství v komisi byl při prezidentských volbách nižší než při volbách do Sněmovny. To lze přičíst na vrub časové náročnosti dvoukolových voleb a nízkým finančním odměnám, za druhé kolo mají inkasovat členové komisí jen 200 korun.