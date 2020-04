Jenže jednatelka spolku Petra Smolková trvá na svém a psa, kterého pojmenovala Bohoušek, vrátit nechce. Podle ní původní majitelé zvíře týrali. Proti rozhodnutí pardubických inspektorů podala stížnost na pražskou Státní veterinární správu. „Mohu potvrdit, že Ústřední veterinární správa SVS ve věci zmiňovaného případu obdržela podnět k prošetření. Tímto podnětem se pochopitelně bude zabývat a v zákonné lhůtě k němu vydá stanovisko,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí Petr Majer.

A obrátila se rovněž na policii. „Spolek Jezevčíci v nouzi podal podnět k doplnění, že v případu spatřují trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti,“ potvrdila pardubická policejní mluvčí Eva Maturová.

Rozhodnutí krajské veterinární správy a policie spustilo mezi příznivci spolku, kteří na péči o zubožené tvory ročně přispívají dohromady skoro milionem korun, lavinu. Virtuální tažení proti údajným tyranům však překročilo hranice slušnosti. Nadávky, spílání, vyhrožování, konspirační teorie o podplacené policii, veterinární správě, všech, kteří nesdílí jejich názor, jsou jen špičkou ledovce.

Kyberšikana a stalking

Hon na čarodějnice, který rozpoutali, dostoupil vrcholu v okamžiku, kdy spolupracovnice spolku Ivana Kučerová zveřejnila na svém facebookovém profilu osobní údaje a telefonní číslo původních majitelů psa s výzvou ke kyberšikaně a stalkingu. Spolek její příspěvek nasdílel a protrženou přehradu už nelze zastavit.

Podle ministerstva vnitra je jednání spolku a jeho spolupracovnice v rozporu s pravidly na ochranu osobních údajů. „Zveřejnění telefonního čísla a jména osoby by bylo možné pouze na základě souhlasu. V opačném případě se jedná o nezákonné zpracování osobních údajů. I když byly později údaje vymazány, lze předpokládat, že takovým jednáním byla poškozena práva subjektu údajů. Míru zásahu je oprávněn posuzovat Úřad pro ochranu osobních údajů,“ sdělila na dotaz Deníku mluvčí Hana Malá.

Posouzení, zda došlo k protiprávnímu jednání spadá do kompetencí policie. Podle mluvčí Evy Maturové zveřejnění nenaplňuje znaky skutkové podstaty zneužití osobních údajů. „Muselo by mít dlouhodobý charakter bezprostředního ohrožení života a zdraví.,“ uvedla. Na výzvu policie však osobní údaje necelých čtyřiadvacet hodin po zveřejnění z facebookového profilu spolku zmizely.

Podle tiskového mluvčího Úřadu pro ochranu osobních údajů záleží na tom, odkud spolupracovnice spolku kontakt získala. "Pokud by to bylo z databáze spolku, mohlo by se skutečně jednat o porušení GDPR osobou v postavení správce nebo zpracovatele," vysvětluje Vojtěch Marcín. V případě, že by zveřejněním telefonního čísla došlo obtěžujícími telefonáty k zásahu do soukromí původních majitelů psa, může Úřad pro ochranu osobních údajů a policie osoby, které jim volaly a esemeskovaly podle zákona o elektronických komunikacích identifikovat.