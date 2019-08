„Lidé zjistili, že žádný velký hluk dráha nedělá. A návštěvnost je v sezoně okolo 900 lidí denně,“ prozrazuje majitel.

Jezdí se i v zimě

A jak vůbec vznikl nápad mít na břehu Pastvinské přehrady „bobovku“? „Ani nevím, bylo to takové spontánní“ směje se Kratochvíl, který restauraci Na pláži provozuje už pětadvacet let. Původně tu chtěl stavět tobogán. „Tehdy stál dva a půl milionu, to byly velké peníze. Bál jsem se toho, ale kdybych to v té době postavil, tak dneska to bylo úplně jiné,“ přemýšlí nahlas. „Teď mám ale ‚bobovku‘ a jsem rád,“ dodává.

Bobová dráha tu měří 740 metrů, jako jediná v republice má dvě dráhy a převýšení je okolo šedesáti metrů a dráha je otevřena denně od 9 do 19 hodin. S dětmi do osmi let jezdí v bobu doprovod, dráha je ale oblíbená všemi generacemi, a to nejen v létě, ale i v ostatních ročních obdobích včetně zimy.

Kromě bobové dráhy tu nabízejí i ubytování či půjčování lodiček a šlapadel, za dva týdny se pod bobovou dráhou uskuteční oblíbené závody dračích lodí. Bobovou dráhou to tady ale podle všeho nekončí, existují i plány do budoucna. Co tu ale chystají, Miroslav Kratochvíl neprozradil. „Když je horší počasí, lidé si sjedou dráhu, dají si kafe a jdou pryč. Chceme je tu udržet co nejdéle,“ podotýká.

Tři kilometry jízdy

Na adrenalinovou novinku láká i resort v Dolní Moravě. Od srpna je tu otevřena Mamutí horská dráha. „Čeká vás adrenalinová jízda v délce tří kilometry lesním terénem i na otevřených pláních. Při převýšení 364 metrů projedete 25 bleskurychlých zatáček, 360 stupňovou otáčku dvanáct metrů nad zemí, osmičkovou smyčku a zhoupnete se na čtyř parádních jumpech nad lesními cestami,“ informuje o novince resort. Mamutí horská dráha stojí v areálu Sněžník s nástupní stanicí u letní sedačkové lanovky Sněžník, otevřeno je tu denně od 9 do 18 hodin.

Adrenalinové zážitky v kraji



Příliv adrenalinu nemusí nutně přinést jen bobová dráha. Zejména muže lákají motokáry. Zážitek mohou najít v Litomyšli, tamní Kart Aréna je první a jedinou motokárovou halou s výjezdem na venkovní dráhu a letos v létě láká na noční ježdění.



Kdo se nebojí výšek, může vyrazit třeba do lanového centra v Pardubicích na Cihelně či do Lanového parku Podhůra v Chrudimi. Na své si tu přijdou děti i dospělí, otevřeno je tu denně. Vyrazit je možné i do výšin Stezky v oblacích v Dolní Moravě či na atrakce sousední Bukové hory v Červené Vodě. Na adrenalin pak láká i sportovní areál v Českých Petrovicích na Orlickoústecku. Mají tu horské terénní káry, nafukovací překážkovou dráhu, letní tubing i trampolíny. Sjezdové káry, bungee trampolína i dětský PINGUin park nabízí areál v Přívratu u České Třebové a na adrenalin v podobě bike parku a terénních kár zve areál Peklák v České Třebové.