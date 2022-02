Cílem transformace ústavních zařízení na domácnosti je umožnit lidem se zdravotním handicapem žít v přirozeném prostředí. Respektování potřeb a práv každého je podle Beránkové jednou z motivací nové výstavby.

„Vizí Domova u studánky je prostřednictvím kvalitních, dostupných a provázaných sociálních služeb umožnit lidem se zdravotním postižením žít v maximální možné míře způsobem života, který si sami zvolí,“ dodala Beránková s tím, že klienti zařízení v Rudolticích se mají stát součástí místní komunity na území Lanškrounska, Moravskotřebovska a Českotřebovska.

Pracovat zde má tým kvalifikovaných pracovníků, kteří budou respektovat individuální přístup a potřeby klientů. Nedílnou součástí je podle Beránkové komunikace s rodinami a blízkými klientů a budování dobrých vztahů s veřejností.

Pardubický kraj tak nyní hledá zhotovitele dvou domků, které mají být postavené do konce příštího roku. „Pokud vše půjde podle předpokladů, mohlo by se začít stavět v září a hotovo by mohlo být v létě příštího roku,“ sdělil radní pro sociální věci Pavel Šotola.

Komunitní byty už nyní fungují například v Domově pod hradem Žampach. „Do této doby se nám podařilo přesunout asi 30 uživatelů do komunitní pobytové služby,“ uvedl ředitel Luděk Grätz.

Den uživatele komunitní služby se podle něj velmi podobá dnu běžného dospělého. „Každého uživatele ve službě chráněné bydlení podporujeme v tom, aby byl ve své domácnosti co nejvíce samostatný, pokud jde například o zajištění stravy, úklidu a hygieny,“ řekl Grätz. Podstatné je prý také to, aby uživatelé komunitních domácností získali a následně si také udrželi pracovní uplatnění v běžném nebo chráněném zaměstnání.

Transformace pobytových zařízení pro lidi se zdravotním handicapem v kraji probíhá od roku 2010. „Od té doby klienti zcela opustili dva bývalé kláštery, a sice Slatiňany a Svitavy, zámek Bystré a hrad Rychmburk,“ uvedl Šotola.

Díky postupné přeměně ústavní péče se už 555 lidem se zdravotním handicapem dostalo života v běžném prostředí. Více než dvě stovky klientů, kteří žijí v ústavních zařízeních, na nový domov teprve čekají.

Na stejném principu upouští Pardubický kraj také od ústavní péče o ohrožené děti. Více než polovině dětí z dětských domovů je tak podle Šotoly poskytována péče mimo ústav. „Zároveň máme připravenou studii na výstavbu komunitního domova pro seniory v Přelouči,“ dodal Šotola. V něm by mělo trvale žít 18 klientů.