Vážený pane starosto dobrý den,

píši Vám ve velice nepříjemné věci, která mně ve vašem městě potkala tento pátek večer. Byl jsem spolu s partnerkou fyzicky napaden zfetovanými a přiopilými mladíky přímo na vašem hlavním náměstí v centru města. Vaše město je přitom známým krásným historickým městem s rekonstruovaným náměstím. Takových lidí se po náměstí ovšem potulovalo, hlasitě hulákalo či posedávalo více, takže lze usuzovat, že se rozhodně nejdná o ojedinělý jev. Šokující na celé události je to, že jsme s partnerkou ani nestačili vystoupit z auta. Po příjezdu na náměstí se k našemu autu, aniž jsme zastavili, okamžitě se sprostými nadávkami vydala jedna ze skupinek mladíků, evidentně zfetovaných a opilých ( měli v ruce plastovou lahev s jakousi tekutinou) a křičeli na nás, ať "táhneme pryč z jejich města nebo nám rozbijou držku". Bylo to tento pátek v půl dvanácté večer, tedy v dobu, kdy by si turisté jistě rádi na tak pěkném náměstí poseděli či se prošli po ulicích starého města. Nestačili jsme tedy ani vystoupit z auta, stáhnul jsem okénko a řekl jsem, že si chceme jen krátce prohlédnout jejich hezké náměstí a pak že hned pojedeme. Jako odpověď mi prosvištěla kolem hlavy rána pěstí. Zachránil mne jen reflex, díky němuž jsem uhnul. Stačil jsem ještě říci, že asi zavoláme policii, odpovědí mi ale byl smích a mladíci na celé kolo křičeli, že "ve Vysokém Mýtě policie nic nezmůže". To je tedy opravdu síla ! Šlápl jsem tedy na plyn a jel pryč. Byla to dohromady asi 3 minutová návštěva vašeho města bez vystoupení z auta. O kráse vašeho náměstí a starého města jsem slyšel již mnohokrát, proto jsem se rozhodl cestou zpátky do Prahy ze zahajovacího koncertu festivalu Smetanova Litomyšl v Litomyšli, což je kousek od Vysokého Mýta, zajet se krátce podívat na historické centrum vašeho města včetně krásného náměstí. Máte na náměstí i hezké Infocentrum, to jsem stačil zaregistrovat, město je pěkně zrekonstruované, takže určitě máte zájem i o turisty, jak tuzemské, tak i zahraniční. Snažím se každodenně pracovat na tom, aby turisté jezdili také do mimopražských regionů, každodenně se snažím cestovní ruch a regiony propagovat v médiích, ale takto to tedy opravdu dělat nelze. Kde je vaše policie ? Proč večer neprojdou centrem města a nezajistí bezpečnost, pořádek a klid ? Děláte vůbec něco pro bezpečnost turistů ve vašem městě ? Je to opravdu škoda, že tak krásné město nabízí takto šokující a odrazující zážitky a přímo v neužším centru.

Přeji hezký den,

Tomio Okamura - člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur