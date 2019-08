Loni postavil kino na louce u žamberské Vonwillerovy továrny, kam přišly stovky lidí, letos bude k vidění hned na čtyřech místech. Biograf Etienne se vrací na Orlickoústecko a jedno z jeho promítání bude mít charitativní podtext.

Biograf Etienne se vrací a pomůže útulkům pro psy i kočky. Vstupné: granule a konzervy. | Foto: archiv Biografu

Pod projektem je podepsaný Etienne Schöbel, který už v pátek večer přiveze do sportovního areálu v Dlouhoňovicích film Po čem muži touží. V sobotu pak přejíždí do Mladkova. „V rámci Retrovesničky promítáme film Narušitel, jehož režisér David Balda je z Hradce Králové a do Mladkova přijede,“ popsal Etienne Schöbel.