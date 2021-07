„V létě 2019 jsem obdržel podnět od starostů z Třemošnicka, Ronova nad Doubravou a Seče, že jsou komplikace ve spolupráci s nemocnicí v Čáslavi a je nutné posílit krajskou záchranku, která jinak vyrážela až z Chrudimi,“ popsal nutnost zřídit další výjezdovou stanici hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Když ale záchranáři vyjížděli pro tyto pacienty z Chrudimi, měli co dělat, aby splnili zákonné limity dojezdových časů. „Když bylo horší počasí nebo uzavírka na silnici, dojížděli jsme sem déle,“ upozornil ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar. Problém záchranná služba částečně vyřešila tím, že do Seče umístila posádku, která byla na příjmu během dne a sídlila v provizorních podmínkách. Nyní mají záchranáři svoji plně vybavenou základnu, na níž bude vždy sanitka a její posádka připravená k výjezdu, což se ukázalo ihned při slavnostním otevření základny. Zdravotníci najednou vyběhli, naskočili do sanitky a vyjížděli k pacientovi do Třemošnice.

„Ode dneška tu budeme působit v nepřetržitém provozu, každý den v týdnu po celý rok. Vyjíždí zde jedna nelékařská posádka ve složení záchranář a řidič záchranář. Abychom mohli zahájit nepřetržitý provoz, museli jsme přijmout pět zaměstnanců,“ dodal Paar. Na sečské základně tak bude sloužit deset kmenových záchranářů.

S tím, že v Seči bude záchranka, se počítalo už od 90. let, kdy tam byla otevřena základna hasičského sboru, která původně byla architektonicky navržená jako sdílené pracoviště zdravotnických záchranářů služby a hasičů. Nová základna, která plně funguje od čtvrtka, vyšla na necelých 20 milionů korun, kraj se na ni ale snaží získat evropské dotace. Jednopodlažní budova zahrnuje dvě garážová stání, prostory pro řidiče, zdravotní sestry, záchranáře nebo lékaře, společnou místnost a sklady.

„Pokračujeme v trendu vizuálně jednotných výjezdových základen s adaptací na konkrétní potřeby a prostory. Naše budovy jsou tak na první pohled rozeznatelné,“ řekl hejtman Netolický. Podobné základny stojí již ve Starých Čívicích, Chrudimi, Holicích či Vysokém Mýtě.

Ta na Seči je důležitá také kvůli Sečské přehradě, kterou navštěvuje velké množství turistů. „Jsme v oblasti, která je velmi vyhledávaná turisty, a to i mimo sezónu, čímž se několikanásobně zvyšuje počet obyvatel. Větší počet lidí přirozeně generuje větší počet zásahů záchranné služby, ať jsou to úrazy, nebo zhoršení zdravotního stavu a podobně,“ okomentoval to Paar s tím, že na přehradě zasahují často.