Bezpečí řidičů zajistí svodidla z Francie

Lanškroun - V těchto dnech vrcholí revitalizace vstupní části koupaliště. Staví se vstupní portál ze sibiřského modřínu, provádí se opláštění objektu minigolfu, firma instaluje osvětlení, dřevěné prvky a přibude také dopravní značení. Podél hráze rybníku počítají v Lanškrouně s instalací svodidel, která si přejí i řidiči.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Trejbal Lukáš

Mají obavu, aby neskončili s autem v rybníku. Unikátní dřevěná svodidla z kulatiny se vyrábějí a dovážejí z Francie.

„Areál koupaliště se do zahájení nové sezony dočká výrazné změny. Vybudujeme nový vstup do rekreační lokality, kterou využívají především lidé z Lanškrouna. Do konce dubna umístíme nové molo a upravíme pěšiny podél břehu rybníku. V rámci investiční akce za zhruba dva a půl milionu korun počítáme i s doplněním mobiliáře o lavičky, lehátka a odpadkové koše. Chceme vytvořit příjemný prostor pro odpočinek i rodinné výlety,“ vysvětluje lanškrounský starosta Radim Vetchý. Celý areál by měl být zmodernizovaný do konce května.