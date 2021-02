A tak se společně s kamarádkou, která má také v Jamném nad Orlicí chaloupku, rozhodly vydat dotisk knihy. „Ten příběh mě samotnou nadchnul. Když jsem o Bezrukém Frantíkovi někomu vyprávěla, říkal, že by si ho chtěl také přečíst a těch lidí bylo víc a víc. Byl tu potenciál knihu vydat znovu,“ vypráví Evženie Malá.

Richard Sobotka s dotiskem souhlasil. Pomohla i aplikace Hithit, výzva na sbírání prostředků na dotisk byla úspěšná. Kniha doznala rozšíření a vylepšení. „Knihu zpestřují fotografie, kterých jsme se dopátraly ze soukromých archivů, Červeného kříže a pedagogického muzea v Praze. Dalším obohacením jsou ilustrace Petra Dimitrova. Kniha má nový přebal, svěží a současný. Navíc obsahuje i předmluvu Igora Orozoviče, spoluautora scénáře k divadelní hře Bezruký Frantík, kterou má na svém repertoáru Divadlo pod Palmovkou,“ bilancuje Malá. Iniciátorkám projektu se i přes veškerou snahu nepodařilo dohledat fotografii, na které by si Bezruký Frantík třásl nohou s americkým prezidentem Warrenem G. Hardingem.

„Na tom příběhu mě asi nejvíc zaujalo, že on neměl žádné dispozice k tomu, aby byl úspěšný a slavný. Byl z malé vesnice v podhůří, chudé rodiny, s takovým hendikepem. A přesto se slavným stal, několikrát rozjížděl podnikání, měl reklamní agenturu, třicet zaměstnanců. Pohyboval se po Evropě, zajímali se o něj novináři, dostal se až do Ameriky. Byl to neskutečný rváč se životem,“ obdivuje Malá.

Kniha se dá koupit na internetu nebo prostřednictvím facebookových stránek Bezruký Frantík. Jeho životní osudy mohou být povzbuzením pro ty, kteří se těžko smiřují se současnou situací a s obtížemi zdolávají životní překážky. Vydáním knihy se pro Evženii Malou téma neuzavírá. „Moje děti chodily do stejné školy jako Bezruký Frantík. Přišlo mi, že některé děti ten příběh dostatečně neznají. Chtěla bych pokračovat dál, aby se kniha dostala i do škol. Ne jako povinná četba, co je povinné, k tomu jsou děti předpojaté. Ten příběh je motivační. Sám Frantík chodil po školách a děti motivoval, že když jim něco nejde, i bez rukou se dá dobýt svět. Bylo by hezké tuto myšlenku šířit dál,“ dodává.

František Filip se narodil bez rukou v roce 1904 v Jamném nad Orlicí do chudé rodiny. Frantík byl chytrý kluk a dříč, naučil se psát nohou a později mnoho dalších dovedností. Patřil mezi první chovance Jedličkova a posléze Bakulova ústavu. S Bakulovým sborem vycestoval i do Ameriky, kde si potřásl nohou s prezidentem Hardingem. Od Henryho Forda dostal auto na nožní ovládání. Bezruký hoch z Čech všude budil pozornost, psali o něm v novinách. Úspěšně absolvoval obchodní školu a stal se podnikatelem. Byl známou postavou první republiky, cestoval po celé republice a ukazoval své umění provádět běžné lidské činnosti jen nohama. Napsal několik knih. Byl dvakrát ženatý a měl tři děti. Po komunistickém převratu v roce 1948 mu byla představení zakázána a žilo se mu obtížně. Dál se však řídil heslem „Chci, a proto umím!“ Zemřel ve dvaapadesáti letech roku 1957.



