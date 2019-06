/ROZHOVOR/ Co znamená naváděcí, potvrzovací a útěchová? Řeč je o turistických značkách. Porozumět jim se v turistické sezoně může hodit. Jejich význam vysvětluje předseda značkařského obvodu Klubu českých turistů (KČT) okresu Ústí nad Orlicí Ladislav Skalický. Říká, že Češi jsou v turistice ve světovém měřítku na předních příčkách.

Co nám říkají značky naváděcí, potvrzovací a útěchová?

Turistiku máme prostě v krvi a s tím souvisí i fakt, že stále přibývají nové cyklostezky, pěší trasy a také stezky naučné. A aby to všechno správně fungovalo, musí se o tyto cesty někdo starat. Již jsme si zvykli na určitý komfort a pohodlí a bez kvalitního značení by řada z nás asi tápala a často i zabloudila.

A nyní se vrátím k otázce. Jedná se prakticky o alfu a omegu ve značení turistických cest. Za prvé platí, že z každé křižovatky by měly být vidět vždy dvě značky následující. První, naváděcí, vás navede do příslušného směru, za ní následuje druhá, která vám potvrdí, že jste správně odbočili. Proto potvrzovací. Když cesta vede dlouho přímým směrem, tak minimálně jednou za 250 metrů by měla následovat značka, která vás uklidní a utvrdí v tom, že jdete správně. A to je ta útěchová.