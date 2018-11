Běh na dlouhou trať slavil výročí

Ústí nad Orlicí /FOTO/ - Sobotní večer patřil v ústeckém Roškotově divadle Běhu na dlouhou trať. Už patnáctý ročník celovečerního programu uspořádaly Taneční sdružení Eva a soubor C-Dance Evy Veverkové.

Letos se připomínalo několik výročí. Nejen 15. ročník této akce, ale také 35 let od založení souboru C-Dance, který založila Eva Veverková, která by letos oslavila 70 let. Dále své 95 narozeniny letos slaví Eva Štanclová, zakladatelka taneční tradice v Ústí nad Orlicí a v poslední řadě byl letošní Běh na dlouhou trať dvoustou akcí v 35 leté historii souboru C-Dance.

Na programu večera byly dvě choreografie Evy Veverkové v podání C-Dancu a dvě choreografie Pavla Šmoka v podání Pražského komorního baletu Pavla Šmoka. Celý večer zakončilo pásmo ukázek choreografií za celých 35 let souboru.