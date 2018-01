Bariéry u řeky pomohou majitelům domů s pojištěním. Teď ale práce stojí

Žamberk - Rok 2017 přinesl ve městě mnoho investic. Top tématem je ale aktuálně stavba protipovodňových opatření u Divoké Orlice.

Zeď v Žamberku.Foto: Deník/ Iva Janoušková

Nový most do Polska, oprava knihovny, toalet v muzeu či nový nátěr žirafy na komíně. To je jen zlomek toho, co se v loňském roce v Žamberku událo. Největší pozornost ale v současné době přitahuje přerušená výstavba protipovodňových opatření podél Divoké Orlice.

Stavba původně rozpočtovaná za 150 milionů korun se připravovala deset let. Investorem je Povodí Labe a zakázku nakonec za 85 milionů vysoutěžila pražská firma Navimor Invest S. A. Práce začaly na jaře, po necelém půlroce na sebe polská firma Navimor Invest, Gdaňsk, jejíž byla zhotovitelská firma součástí, podala úpadek, česká firma následně dostala od Povodí Labe výpověď. Nyní se připravuje nová projektová dokumentace a firma, která dílo dokončí, by měla být známa v polovině letošního roku.

Ačkoli z řad občanů Žamberka padají slova o betonových hrůzách či návrhy stavbu přerušit, starosta Jiří Dytrt upozorňuje, že stavba po dokončení přinese mnohá pozitiva. „Dokončením se mnoho objektů podél Divoké Orlice stane pojistitelnými nebo se majitelům sníží výše pojistného,“ upozorňuje s tím, že povodně v letech 1997 a 2000 pojišťovnám ukázaly, které objekty jsou ohroženy. Zároveň dokončením projektu padne u některých pozemků stavební závěra. „Stavba je rozestavěná, takže ji nelze hodnotit v surovém stavu. Počkejme, až bude dokončena,“ konstatoval starosta k výtkám.

V novém projektu proběhnou drobné změny, o nich zastupitelé jednali na mimořádném zastupitelstvu v úterý v podvečer.

Počítá se i s hrozbou povodní. Pokud by nastaly, radnice má připraven požadavek na zbourání tří polí betonové zdi na louce za střediskem Povodí Labe. Současný stav by totiž městu při velké vodě nepomohl.

Už podruhé se v pondělí v podvečer v prostorách zámku konalo setkání vedení města s řediteli příspěvkových organizací města, zástupci firem města a nechyběl ani Orlický deník. Starosta Jiří Dytrt zhodnotil uplynulý rok a představil plány na příští rok.