Bapa koupila Pekárnu Letohrad

Letohrad - Pekárna Letohrad změnila majitele. Stala se jím firma na výrobu baget, sendvičů a hotových jídel Bapa, která je součástí skupiny Hamé. Té dosud dodávala své výrobky. Obě strany se dohodly, že kupní cenu nebudou zveřejňovat. Do Bapy přejde i zhruba 50 zaměstnanců Pekárny.

Pekárna. Ilustrační fotoFoto: Deník

"V Letohradě nic nerušíme, naopak. Tato transakce pro nás znamená ideální řešení, plníme tím dva cíle najednou. Odběr pečiva z blízké pekárny, vzdálené jen pár desítek metrů od naší letohradské výrobny, nám výrazně zefektivní logistiku a pomůže kvalitě čerstvého pečiva v našich bagetách a sendvičích,“ popsal transakci Martin Štrupl, generální ředitel skupiny Hamé.

Pekárnu Letohrad dosud vlastnila skupina fyzických osob. Ti ji založili začátkem 90. let minulého století. Podle dosavadních vlastníků nejde do neznámého, do Bapy dodává pečivo již řadu let a společnosti se dobře znají. Jako středně velká řemeslná pekárna už pociťovala velkou konkurenci, chybí ji pekaři. "Využili jsme proto nabídky na spojení. Slibujeme si od toho další rozvoj firmy, a to především v oblasti alespoň částečné automatizace. Naše tradiční pekárenské výrobky se díky silné distribuční a odbytové síti dostanou i do dalších regionů nebo dokonce do zahraničí,“ shrnul motivy dosavadních vlastníků spolumajitel a jednatel Pekárny Letohrad Ferdinand Stejskal.

V plánu je zachovat tradiční pekárenskou výrobu a vyvíjet nové pekárenské výrobky, dále výrazně rozšířit regionální záběr pekárny, možné oblasti jsou zaměstnanecké stravování nebo prodejní automaty.

Výrobní kapacita pekárny dosahuje 80 tun měsíčně a roční tržby činily necelých 40 milionů korun ročně, má moderní provoz. Do automatizace výroby vloni majitelé investovali 15 milionů korun. Součástí transakce nejsou firemní prodejny Pekárny, do nich ale bude Hamé i nadále pečivo dodávat.