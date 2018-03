Bagrům v Perle už nezbývá mnoho práce

Ústí nad Orlicí - Bagry, které se vloni zakously do bývalé textilní továrny Perla 01, brzy dokončí svůj úkol. Výrobní haly zmizely, těžká technika rozebírá podlahy. Ve středu města tak vznikla volná plocha o rozloze několika ústeckých náměstí.

Na dokončení demolice a přípravu nové výstavby v areálu je v rozpočtu města vyčleněno 9,5 milionu korun. Po dokončení veškerých začišťovacích prací bude následovat stavba nové kanalizace a vodovodu. Podle starosty Petra Hájka je představa taková, že by už na jaře mohlo v areálu Perly znovu začít sloužit bezplatné záchytné parkoviště, které řidičům v centru města chybí, parkovacích míst stále není dost. „Nájezd by mělo z ulice 17. listopadu, do té by byl zároveň i výjezd. Později, až stavba vodovodu a kanalizace postoupí z areálu Perly ve směru do ulice 17. listopadu, se bude do provizorního parkoviště najíždět a vyjíždět pouze z ulice Špindlerova,“ uvedl Petr Hájek.

Později bude parkoviště průjezdné opět z obou stran areálu, tak jak byli řidiči zvyklí před zahájením demolice.

Na uvolněné ploše má být postaven nový dům dětí a mládeže, který sídlí v nevyhovujících pronajatých prostorách. „Vlastní výstavbu DDM chceme zahájit ještě v letošním roce,“ uvedl ústecký starosta s tím, že vše souvisí s dokončením projektové dokumentace nebo uzavřením výběrového řízení na dodavatele stavby. Vedení města si přeje, aby smlouvu s dodavatelem posoudilo zastupitelstvo na svém posledním zasedání před novými komunálními volbami, které budou letos v říjnu. „Bylo by férové, aby mandát k uzavření smlouvy na výstavbu domu dětí vystavilo poslední zastupitelstvo v září,“ podotkl Petr Hájek.

Z Perly zůstala jen jídelna a administrativní budova ve ve tvaru písmene L. „Probíhá ověřovací studie budoucího využití administrativní budovy, samozřejmě máme určitou představu, v přízemí by měly být obchody, služby, druhé potažmo třetí patro by z velké části mohlo být využito pro výstavbu bytů a částečně pro administrativu nebo drobné služby, které se do nadzemního podlaží dají jednoduše přemístit, třeba masérky nebo kadeřnice,“ dodal Petr Hájek. Trvalou památkou na textilní závod, který kdysi vyvážel látky do celého světa, má zůstat perlácký komín. Město ještě nechá prověřit jeho technický stav.