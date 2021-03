Senioři z Ústí nad Orlicí se mohou těšit na netradiční zábavu. Sdružení Spousti pro ně z výtěžku festivalu Jeden svět koupilo rikšu a bude babičky a dědečky vozit na výlety do přírody. Projekt nese název #babiJede.

Dobrovolníci s elektorikšou budou vozit seniory z Centra sociální péče na krátké výlety po okolí Ústí nad Orlicí | Foto: archiv Spousti

Spousti právě hledá dobrovolníky, kteří by se speciálním elektrokolem vyvezli seniory na cyklovyjížďku, pokud už na ni sami nestačí. „Primárně bude elektrokolo sloužit Centru sociální péče na sídlišti Štěpnice, výhledově by ho mohla využít i veřejnost s tím, že by si lidé mohli rikšu půjčit pro svoji babičku nebo dědečka. Začneme v centru a uvidíme, jak se vše vyvine, jak bude rikša vytížená,“ konstatoval předseda sdružení Petr Kulhavý.