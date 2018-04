Až skončí uzavírka, přijde další

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 14 900 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) PRACOVNÍK/NICE SENIOR DOPRAVY ČČK PRO OBLAST CHOCEŇ - VYSOKÉ MÝTO A OKOLÍ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁSTUP DLE DOHODY, MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Litomyšlská č.p. 50, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, PRACOVNÍ NÁPLŇ: , - zabezpečení výkonu služby, která se specializuje na zajištění pomoci a podpory osobám v dopravní dostupnosti. Jedná se o osoby, které jsou oslabeny díky své sociální situaci nebo ztráty některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, životních návyků, sociálně znevýhodňujícího prostředí – především senioři. Služba jim napomáhá zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a pomáhá jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Jedná se o zkvalitnění života výše uvedených osob v oblasti dopravní dostupnosti např. k návštěvě lékaře, nákupu, návštěvu u přátel, jednání na úřadech, svoz dětí do školy, doprovody atd., POŽADUJEME: , - ŘP sk. B, - znalost práce s PC (MS Office, internet), - minimální vzdělání střední odborné, - dobré komunikativní schopnosti, - samostatnost, spolehlivost, pečlivost, - vysoké pracovní nasazení, flexibilitu, - občanskou bezúhonnost, - kladný vztah k seniorům, - státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažený věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, NABÍZÍME: , - pracovní úvazek na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíců s možností následného prodloužení pracovní smlouvy, NÁLEŽITOSTI PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY: , Jméno, příjmení uchazeče, datum místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení, K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘILOŽIT: , - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis) včetně telefonického a emailového kontaktu, - motivační dopis, PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU S PŘÍLOHAMI ZASÍLEJTE NA ADRESU: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí. Pracoviště: Oblastní spolek českého červeného kříže ústí nad orlicí - pracoviště vysoké mýto, Litomyšlská, č.p. 50, 566 01 Vysoké Mýto. Informace: Jiří Preclík, +420 775 112 998.