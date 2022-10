Silnice I/35 je velkou jizvou Litomyšle i nedalekého Vysokého Mýta. Denně tudy projedou tisíce aut. To se ale změní po dostavbě dálnice D35. Z měst pak zmizí kamiony i kolony osobních aut. Bude potom ještě nutná čtyřproudá silnice kousek od centra Litomyšle nebo Vysokého Mýta? Nad tím se zamýšleli architekti. Přinesli několik zajímavých návrhů, jak silnicí rozdělená města zase spojit. V Litomyšli by mohlo vzniknout nové náměstí či hudební konzervatoř. Pro Vysoké Mýto architekti vymysleli zimní stadion nebo velký skleník.

Do roku 2027 bude hotová dálnice D35 kolem Litomyšle a Vysokého Mýta. Stávající silnici I/35 pak předá stát Pardubickému kraji. A obě města budou mít šanci promluvit do budoucnosti silnice a jejího okolí. V Litomyšli rozdělil průtah v 70. letech město na dvě části jen kousek od centra. Město si vzali do parády architekti a přinesli návrh, jak Litomyšl zase spojit. Studenti sociologie z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a studenti architektury z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vyrazili v Litomyšli do ulic, ptali se místních i zastupitelů.

„Ve městě jsou rezervy. Je pravda, že až to vezme do ruky dopravák, rezervy nebudou tak velké. Prázdná místa ale ano a dají se něčím obsadit. Města by měla přemýšlet o proměně prostoru, jsou to jizvy,“ řekl Roman Brychta, architekt a profesor z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Dramatický zásah v 70. letech

Studenti vytvořili čtyři urbanisticko-dopravní plány, jeden pro Litomyšl a tři pro Vysoké Mýto. Pro Litomyšl navrhli parkovací dům s tržnicí, nové náměstí Aloise Jiráska s budovou konzervatoře a městským domem nebo knihovnu.

Prezentace projektů:



1. - 14. 10. 2022



vernisáž ve Vysokém Mýtě spojena s prezentací projektů: 30. 9. 2022 v 18 hodin v Městské galerii ve Vysokém Mýtě (náměstí Přemysla Otakara II. 96)



vernisáž v Litomyšli spojena s prezentací projektů: 1. 10. 2022 v 18 hodin v Seminárním sále na Zámeckém návrší v Litomyšli



výstava v turistickém informačním centru Vysokého Mýta, otevřeno: po-pá 8.30-17, so, ne, svátky 9-17



výstava ve Výstavním sále na Zámeckém návrší v Litomyšli, otevřeno: po-ne 10-17



„Chtěli jsme udělat ideální plán Litomyšle a zapomenout, že některé věci jsou náročnější ohledně pozemků. Udělali jsme vizi, která má smysl. Zásah v 70. letech byl dramatický, narušil podstatné věci,“ uvedl student architektury Adam Kocík, který pracoval na návrhu pro Litomyšl.

Plán postavili architekti na několika myšlenkách. Základem je park, který bude průchozí z jednoho bodu do druhého a stane se propojovacím prvkem města. Na to je napojená cyklodoprava, jakýsi okruh, aby si lidé mohli po městě dojet na kole, kam potřebují. „Silnici I/35 jsme se snažili napadat ze stran, udělat reálnou městskou síť, kde se nejezdí tak rychle jako dneska. Měla by být místem, kde se dá trávit čas,“ přiblížil návrh Kocík.

V návrhu architekti mimo jiné odkryli řeku Loučnou od průmyslových a dopravních staveb. Naproti kulturnímu Smetanovu domu, kde dříve stával letohrádek Karlov, navrhují nové náměstí.

„Do náměstí umísťujeme konzervatoř, protože kde jinde by měla být hudební škola, když ne v Litomyšli. Školu protíná pasáž, která propojí náměstí a školní zahradu. Z druhé strany náměstí máme hotel s ubytovnou na podporu turistického ruchu ve městě. Na něj navazují domy pro sociální bydlení. Náměstí uzavírá svah pokrytý zelení,“ dodal Kocík. Počítají také se stavbou parkovacího domu, novým koupalištěm místo rybářských sádek nebo kolejí pro studenty.

Doprava skoro neklesne

Realita ale bude mnohem složitější. Silnici po dostavbě dálnice převede stát na kraj a bude jen na něm záležet, jak moc nechá do dalšího vývoje mluvit město Litomyšl. Pětatřicítka totiž bude stále potřeba. „Problém je, že ve městě skoro neklesne doprava. Sice hodně aut zmizí na dálnici, ale zase to sem stáhne auta z Poličska a obcí okolo, když tady bude nájezd na dálnici. Takže provoz neklesne na čtvrtinu, půjde to třeba na tři čtvrtiny. Existují výpočty. Navíc musíme pětatřicítku držet jako alternativu, když se stane havárie na dálnici. Město není s I/35 tak velký hráč,“ podotkl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Budoucnost silnice I/35 je v Litomyšli na stole už roky. Radní řešili téma s odborníky. Uspořádali i workshop pro studenty architektury, kteří navrhovali různé nápady. „Osobně mi přijde logické ubrat dva pruhy z komunikace, která už bude sloužit de facto jen pro místní účely, a ve vzniklém místě vybudovat parkovací místa pro návštěvníky Litomyšle i lidi, kteří pracují na Smetanově náměstí. Pěšky by to tam bylo sotva pár minut a výrazně by se tak ulevilo parkovacím kapacitám v centru města. Pak by se mohlo případně přistoupit i ke kroku B, tedy regulaci parkování na Smetanově náměstí,“ přiblížil jednu z variant Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a bývalý starosta Litomyšle.

Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Parkovací místa chybí

Právě parkování je ve městě letité téma. Centrum je zaplavené auty každý den, při větších akcích není kde parkovat. Před lety se hovořilo o výstavbě parkovacího domu pod zámkem, ale na něj město nemá peníze a nerýsují se ani žádné dotace.

„Pokud by měl parkovací dům stavět soukromý investor, tak víme, že by požadoval možnost provozovat veškeré parkování v centru města. Zatím jsme se neshodli, že chceme předat soukromé firmě tuto aktivitu. V mnohých městech to udělali a pak pracně vraceli zpět, protože samozřejmě firma chtěla vydělat a občané byli často nespokojeni,“ sdělil Brýdl.

I podle něho je parkoviště na pětatřicítce reálné. Mohly by tam vzniknout až stovky míst. „Není to snad už tak daleko a půjde v poměru cena versus přínos o výrazně nižší investice a větší počet míst než v parkovacím domě,“ uzavřel Brýdl.

Nicméně návrhy studentů z vysoké školy nezapadnou. Litomyšl je předá své architektce Zdeňce Vydrové, která zpracovává budoucí podobu silnice.

Pro Vysoké Mýto studenti navrhli zimní stadion, bydlení a dílny, nové haly pro výrobu třeba autobusů, konverzi bývalého cukrovaru, bydlení u slévárny, kulturní centrum, dům studentů, skleník se zahradnictvím, hřiště a dostavbu areálu nemocnice. I tady se bude nápady zabývat městský architekt.