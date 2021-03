Lidé, kteří v místě žijí, protestovali, že už musí chodit pěšky a v roce 2015 sepsali petici s více než tři sta podpisy. Svůj požadavek však neprosadili.

Debatu o MHD v České Třebové odstartovala bakalářská práce Jana Škubala z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která vznikla na podnět města. Navrhuje, aby po České Třebové jezdil malý autobus a zastavoval i na Křibu.

„Záměr města sledujeme s oddělením dopravní obslužnosti, protože by se mělo jednat o jisté posílení dopravní obslužnosti ve městě a případné nahrazení některých spojů, na které nám nyní město doplácí. Důležitým bodem je vytvoření zastávky na sídlišti Křib, která se v minulosti zrušila a řeší se, jakým způsobem ji do území znovu dostat, protože pro řadu seniorů, kteří v okolí bydlí, a potřebují se dostávat do dva kilometry vzdálené nákupní zóny, je nejbližší zastávka relativně daleko,“ uvedl Martin Netolický. Návrhem se bude zabývat dopravní komise města.

„Celá iniciativa vzniku MHD v našem městě vzešla od samotných občanů, kteří se chtějí v častějších intervalech přesouvat po městě. Malý autobus by jezdil na dvou linkách, do Lhotky, na sídliště Křib, k autobusovému terminálu u vlakového nádraží, do Borku a zase zpátky,“ dodal místostarosta města Dalibor Zelený.